Covid-19 laboratuvarda mı geliştirildi? FBI'ın gizlenen kanıtları ortaya çıktı
ABD istihbarat teşkilatının eski bilim insanı Jason Bannon, FBI tarafından Başkan Joe Biden'a Covid-19'un laboratuvarda geliştirildiğini gösteren kanıtlar hakkında bilgi verilmesinin engellendiğini iddia etti.
FBI’nin, Covid-19’un laboratuvarda geliştirildiğini öne süren kanıtlar hakkında ABD Başkanı Joe Biden'a bilgi vermesinin engellendiği iddia edildi.
FBI’ın eski kıdemli bilim insanı Jason Bannan, istihbarat ajansının Joe Biden ile yapılan Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) toplantısına davet edilmediğini öne sürdü.