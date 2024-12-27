Covid-19 laboratuvarda mı geliştirildi? FBI'ın gizlenen kanıtları ortaya çıktı

ABD istihbarat teşkilatının eski bilim insanı Jason Bannon, FBI tarafından Başkan Joe Biden'a Covid-19'un laboratuvarda geliştirildiğini gösteren kanıtlar hakkında bilgi verilmesinin engellendiğini iddia etti.

Covid-19 laboratuvarda mı geliştirildi? FBI'ın gizlenen kanıtları ortaya çıktı - 1

FBI’nin, Covid-19’un laboratuvarda geliştirildiğini öne süren kanıtlar hakkında ABD Başkanı Joe Biden'a bilgi vermesinin engellendiği iddia edildi.

FBI’ın eski kıdemli bilim insanı Jason Bannan, istihbarat ajansının Joe Biden ile yapılan Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) toplantısına davet edilmediğini öne sürdü.

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Covid-19 laboratuvarda mı geliştirildi? FBI'ın gizlenen kanıtları ortaya çıktı - 2

"BEYAZ SARAY'IN BUNU İSTEMEMESİ BENİ ŞAŞIRTTI"

Bannan, Wall Street Journal gazetesine şunları söyledi:

“Pandeminin kaynağına ilişkin analizimizde en yüksek düzeyde güven ifade eden ve laboratuvar kökeninin daha olası olduğunu değerlendiren tek kurum olarak FBI’ın bu brifinge katılmasının isteneceğini bekliyorduk. Beyaz Saray’ın bunu istememesi beni şaşırttı.”

Covid-19 laboratuvarda mı geliştirildi? FBI'ın gizlenen kanıtları ortaya çıktı - 3

VİRÜS KÖKENİNİ ARAŞTIRMA YETKİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2021’de ABD istihbarat ajanslarına ve ulusal laboratuvarlara virüsün kökenini araştırma yetkisi vermişti.

FBI, virüsün büyük olasılıkla bir laboratuvarda geliştirildiğini ve bu değerlendirmede “orta düzeyde güven” olduğu sonucuna vardı.

Öte yandan, NIC virüsün bir hayvandan insana bulaştığı yönünde düşük düzeyde güven içeren bir sonuca ulaşmıştı ve bu görüş Başkan’a sunulmuştu.

Covid-19 laboratuvarda mı geliştirildi? FBI'ın gizlenen kanıtları ortaya çıktı - 4

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) sözcüsü, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, istihbarat topluluğu içindeki farklı görüşlerin temsil edildiğini ve bireysel ajanslardan temsilcilerin Başkan için yapılan brifinglere davet edilmesinin standart uygulamaya aykırı olduğunu söyledi.

DNI ve NIC’nin Covid-19’un kökenlerine dair çalışmasının, “tarafsızlık da dahil olmak üzere tüm istihbarat topluluğu analiz standartlarına uygun olduğunu” belirtti.

Covid-19 laboratuvarda mı geliştirildi? FBI'ın gizlenen kanıtları ortaya çıktı - 5

COVID LABORATUVARDA MI GELİŞTİRİLDİ?

Şimdi emekli olan Bannan, Covid-19'un laboratuvarda geliştirildiği teorisini destekleyen kanıtların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Bannan, “İstihbarat topluluğunun göz ardı ettiği unsurlar tekrar incelenmeli." dedi.

Ağustos 2021’de yayımlanan ABD incelemesi, Çin’in iş birliği olmadan virüsün kökenini doğrulamanın zor olacağı sonucuna varmıştı.

Çin, yalnızca 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile hazırlanan ortak bir raporda iş birliği yaptı.

Bu raporda, virüsün büyük olasılıkla yarasalardan başka bir hayvana ve oradan da insanlara geçtiği ifade edildi.

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