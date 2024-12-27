Covid-19 laboratuvarda mı geliştirildi? FBI'ın gizlenen kanıtları ortaya çıktı

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) sözcüsü, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, istihbarat topluluğu içindeki farklı görüşlerin temsil edildiğini ve bireysel ajanslardan temsilcilerin Başkan için yapılan brifinglere davet edilmesinin standart uygulamaya aykırı olduğunu söyledi.

DNI ve NIC’nin Covid-19’un kökenlerine dair çalışmasının, “tarafsızlık da dahil olmak üzere tüm istihbarat topluluğu analiz standartlarına uygun olduğunu” belirtti.