Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi? Türkiye'deki birçok kurumu da etkiledi
Online bilgi güvenliği firması CrowdStrike kaynaklı bir bilgisayar ve internet sorunu tüm dünyayı vurdu. Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye’den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor. Peki, Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi?
Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarları etkileyen sorun nedeniyle birçok ülkede bankalar, havaalanları, süpermarketler, medya kuruluşları ve diğer milyonlarca firma şu an iş göremez halde. Yapılan açıklamaya göre, sorunCrowdstrike kesintisinin bir sonucu olan mavi ekran hatasından kaynaklanıyor.