Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi? Türkiye'deki birçok kurumu da etkiledi

Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarları etkileyen sorun nedeniyle birçok ülkede bankalar, havaalanları, süpermarketler, medya kuruluşları ve diğer milyonlarca firma şu an iş göremez halde. Yapılan açıklamaya göre, sorunCrowdstrike kesintisinin bir sonucu olan mavi ekran hatasından kaynaklanıyor.