Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi? Türkiye'deki birçok kurumu da etkiledi

Online bilgi güvenliği firması CrowdStrike kaynaklı bir bilgisayar ve internet sorunu tüm dünyayı vurdu. Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye’den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor. Peki, Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi?

Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi? Türkiye'deki birçok kurumu da etkiledi - 1

Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarları etkileyen sorun nedeniyle birçok ülkede bankalar, havaalanları, süpermarketler, medya kuruluşları ve diğer milyonlarca firma şu an iş göremez halde. Yapılan açıklamaya göre, sorunCrowdstrike kesintisinin bir sonucu olan mavi ekran hatasından kaynaklanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi? Türkiye'deki birçok kurumu da etkiledi - 2

AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

Mesajda şöyle denildi: “Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır” denildi.

Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi? Türkiye'deki birçok kurumu da etkiledi - 3

CROWDSTRIKE NEDİR?

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar.

Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi? Türkiye'deki birçok kurumu da etkiledi - 4

Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.

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