Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor?

Dünya önümüzdeki cuma günü son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Haberler 17.11.2021 - 07:52

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 1

NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı.

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? / Haber Detay- Tıkla Oku

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 2

Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 3

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 4

NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma, 18 Kasım ile 19 Kasım arasına gerçekleşecek. 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek Ay tutulması son yüzyılın en uzunu olarak kayda geçecek.

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 5

Ayrıca bu süre son 6 yüzyılın da en uzun Parçalı Ay tutulması olacak. Daha önceki en uzun süren tutulma 2018'de gerçekleşmiş ve 1 saat 43 dakika sürmüştü.

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 6

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Nerelerden görülebilecek?


Türkiye'den izlenemeyecek olan Tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan takip edilebilecek.

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 7

Kuzey Amerika'da Güneş doğumundan önce kalkanlar bu tarihi anı en iyi şekilde izleme fırsatına sahip olacaklar

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 8

Ayrıca Batı Amerika'da yaşayanlar ise yine Güneş doğumundan önce Ay tutulmasının en karanlık haline şahitlik edebilecek.

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 9


Tam Ay tutulması, Alaska, Pasifik Okyanusu, Yeni Zelanda, Batı Avrupa ve Doğu Avustralya ile Japonya‘dan izlenebilecek.

Cuma günü gerçekleşecek son yüzyılın en uzun Ay tutulması hakkında neler biliniyor? - 10

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? / Haber Detay- Tıkla Oku

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