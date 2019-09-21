Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e kaç kişinin katıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada fuara kaç kişinin katıldığını açıkladı.
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1Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), beşinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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2Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) inceledikten sonra katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
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3TEKNOFEST'te konuşma yapan Erdoğan, terörle mücadele değinirken Diyarbakır'daki çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemiyle ilgili önemli mesajlar verdi.
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4TEKNOFEST'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
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TEKNOFEST'E KAÇ KİŞİ KATILDI?
"500 BİNİ AŞTI, HEDEF BİR MİLYON"
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST kapsamında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Salı gününden bu yana Teknofest'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Geçen yılı aştı. Bugün ve yarınla birlikte hedef bir milyona ulaşmak. Bu millet kendine yetecek."
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6Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da sergilenen Bayraktar Akıncı SİHA'yı inceledi
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7SİHA'nın burun kısmına imza atan Erdoğan ardından vatandaşlarla selamlaştı.
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Geçtiğimiz yıl birincisi İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne 550 bine yakın kişi katılmıştı.
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