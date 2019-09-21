Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te yerli pikap aracını test etti
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmanın ardından alanı gezen Erdoğan, ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını test etti. Adı "Tulga" konulan araçta bir kusur da bulan Erdoğan, bunun çözümü için yetkililere talimat verdi.
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1Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), beşinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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2Festivale bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
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3Burada bir konuşma yapan Erdoğan, teknolojideki millileşme hamlesine işaret ederek "Teknolojinin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz" dedi. Festivalin başladığı salı gününden bu yana 500 bin kişinin ziyarete geldiğini söyleyen Erdoğan, "Bugün ve yarınla birlikte hedef bir milyona ulaşmak" ifadelerini kullandı.HABERE GİT
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4Konuşmasının ardından festival alanını gezen Cumhurbaşkanı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) inceledi ve aracın burun kısmına imza attı.
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5Festivalde BMC'nin yerli pikap aracı da ilk kez sergilendi. Yetkililerden araca ilişkin bilgiler alan Erdoğan, daha sonra sürücü koltuğuna geçti. İncelemesini araç içerisinden sürdüren Erdoğan, bir süre aracı kullandı.
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6BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, Erdoğan'ın araçta yaptığı incelemeyle ilgili şunları söyledi:
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7"Cumhurbaşkanımız, arabamızı gördü, inceledi. Aracı 5-6 dakika kadar kendisi sürdü ve beğendiğini söyledi. Motorunu çok sesli buldu, 'Motorunun sesini kısın' dedi. Kendisi için bir daha yalıtımla ilgileneceğiz. Kendisine aracın ismi ne olsun diye sorduğumuzda Süleyman Beye (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) bıraktı önce topu. Biz de ismi kendisinden beklediğimizi söyledik. 'Siz ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz isimleri Osmanlı'dan gidiyoruz, sizin için de uygunsa Tulga ismini koyalım dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayı aldık. Teşekkür etti bize, 'Elinize sağlık, devamını bekliyoruz' dedi. Biz de inşallah devamını yapacağız."
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8Öztürk, Tulga'nın, askerlerin korunmak için kafalarına taktıkları miğfer anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu da zırhlı bir araç ve askeri korumak için yapılmış. O yüzden Tulga ismini tercih ettik." diye konuştu.Aracın toplamda 7 versiyonunu yapacaklarını dile getiren Öztürk, ocak ayına kadar bu versiyonları tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.
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TEKNOFEST'E KAÇ KİŞİ KATILDI?TEKNOFEST'ten kareler...
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