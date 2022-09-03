Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 03.09.2022 - 17:56
Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022 beşinci gününde devam ediyor.
Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmasının bir kısmında insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya değindi.
Uçağın ilk defa Samsun'da sergilendiğini hatırlatan Erdoğan, "Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir" dedi.
Erdoğan, "Kızılelma, Hürjet gibi insansız hava araçları bizim için gurur verici. Bunlar Türkiye'nin ilerlemesi için birer adım. Bizim yapamayacağımız, ulaşamayacağımız hedef kalmamış" diye konuştu.
Konuşmasının ardından festival alanını gezen Erdoğan, Bayraktar Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı, uçakların önünde poz verdi.
İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın konsept tasarımı Mayıs 2021'de tamamlandı.
Yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanan uçağın 2023'ün ilk aylarında havalanması planlanıyor.
Yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip uçak 5 saat havada kalabilecek. Ayrıca uçak 35 bin fitte operasyonel irtifaya çıkabilecek.
6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan insansız savaş uçağı, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilecek.