Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'ye katıldı. İlk kez etkinlikte sergilenen insansız savaş uçağı Kızılelma'yı imzalayan Erdoğan, uçak için "Dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir" yorumunu yaptı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 03.09.2022 - 17:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 1

Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022 beşinci gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 2

Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 3

Erdoğan burada yaptığı konuşmasının bir kısmında insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 4

Uçağın ilk defa Samsun'da sergilendiğini hatırlatan Erdoğan, "Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 5

Erdoğan,  "Kızılelma, Hürjet gibi insansız hava araçları bizim için gurur verici. Bunlar Türkiye'nin ilerlemesi için birer adım. Bizim yapamayacağımız, ulaşamayacağımız hedef kalmamış" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 6

Konuşmasının ardından festival alanını gezen Erdoğan, Bayraktar Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı, uçakların önünde poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 7

İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın konsept tasarımı Mayıs 2021'de tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 8

Yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanan uçağın 2023'ün ilk aylarında havalanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 9

Yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip uçak 5 saat havada kalabilecek. Ayrıca uçak 35 bin fitte operasyonel irtifaya çıkabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 10

6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan insansız savaş uçağı, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma'ya imza - 15

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