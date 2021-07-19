Dağcılardan Google Haritalar uyarısı: Ölümcül rotalara yönlendiriyor

UÇURUMA YÖNLENDİRİYOR

Morning, “Teallach için arama motoruna girildiğinde sunulan hat insanları bir uçurumdan aşağı götürüyor. Bugünlerde internetteki bilgilerin iyi, doğru, güncel ve güvenli olduğunu varsaymak çok kolay. Ne yazık ki, deneyimler bunun böyle olmadığını gösteriyor ve son zamanlarda takip eden rotalar birçok soruna yol açtı. İnternet, yaralanmalara veya daha kötüsü ölümlere neden oldu” diye konuştu.

Öte yandan, Mountaineering Scotland, kuruluşların "hayatı tehdit eden" rotaları kaldırmak için Google'a başvurduğunu açıkladı. Google'ın bir sözcüsü ise şirketin şikayetleri araştırdığını söyledi.