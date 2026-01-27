Daha önce de özür dilemişti. Zuckerberg'in başı bağımlılıkla dertte
27.01.2026 10:11
NTV - Haber Merkezi
Sosyal medya algoritmalarının bağımlı hale getirdiği ve depresyona sürüklediğini aktaran 19 yaşındaki genç kadın uygulamalardan şikayetçi oldu.
ALGORİTMALARDAN ŞİKAYETÇİ
Sosyal medya bağımlılığı üzerine emsal teşkil edecek dava'da ismi K.G.M. olarak açıklanan 19 yaşındaki genç kadın, sosyal medya platformlarının algoritmalarının kendisini sosyal medyaya bağımlı hale getirdiği ve bu durumun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini iddia ediyor.
Davalılar arasında Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, TikTok'un sahibi ByteDance ve YouTube'un ana şirketi Google yer alıyor.
BU DAVA İLK OLACAK
Sosyal medya şirketleri 19 yaşındaki genç kadının bahsettiği depresyon ve yeme bozukluğu gibi zararlardan sorumlu olmaları için ortada yeterli bir kanıt olmadığını savunuyor. Şirketlerin, iddia edilen zararların üçüncü taraf kullanıcılar tarafından kaynaklandığını savunmaları bekleniyor.
K.G.M.'nin avukatı Matthew Bergman, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu davanın bir sosyal medya şirketinin jüri önünde yargılanacağı ilk dava olacağını söyledi.
ZUCKERBERG İFADE VERECEK
Snapchat uygulamasından da davacı olan K.G.M. şirket yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda geçen hafta anlaşmaya vardı.
Jürinin dinleyeceği ve büyük bir merakla beklenen tanıklardan biri de Meta'nın patronu Mark Zuckerberg olacak; Zuckerberg'in davanın başlarında ifade vermesi bekleniyor. Zuckerberg'in benzer konulardaki ilk davası değil. 2024'te ABD senatörlerine "mevcut bilimsel çalışmalar, sosyal medya ile gençlerin daha kötü ruh sağlığı sonuçlarına sahip olması arasında herhangi bir nedensel bağlantı göstermemiştir" demişti.
Aynı duruşma sırasında, bir senatörün ısrarı üzerine Zuckerberg, salona doluşan kurbanlardan ve onların yakınlarından özür dilemişti.