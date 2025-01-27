DeepSeek ChatGPT’ye rakip oldu: DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır?

Geliştirici Desteği ve API Kullanımı:



DeepSeek, geliştiriciler için API erişimi de sunmaktadır. Bu API ile uygulamalarınıza DeepSeek'in gücünü entegre edebilirsiniz.



API, yapay zeka modelinin çıkarım ve analiz yeteneklerini başka projelerde kullanmak için kolay bir yöntem sunar.



Veri Hazırlığı ve Model Eğitimi:



DeepSeek, kullanıcıların kendi verilerini kullanarak modelleri eğitmesine de olanak sağlar. Bu, kişisel gereksinimlere göre özelleştirilmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek için kullanılabilir.