DeepSeek ChatGPT’ye rakip oldu: DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır?
Yapay zeka dünyasında son günlerin en çok konuşulan ismi Çinli DeepSeek oldu.Yapılan kapsamlı karşılaştırma testlerinde DeepSeek, diğer önde gelen yapay zeka modelleri olan ChatGPT, Gemini, Grok ve Claude ile kafa kafaya sonuçlar sergiledi. Peki, DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır?
DeepSeek, 2023 yılında Çin'in Hangzhou şehrinde kurulan bir yapay zeka (YZ) araştırma şirketidir. Kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng, daha önce High-Flyer adlı bir kuantum yatırım fonunun lideriydi. DeepSeek, yapay genel zeka (AGI) alanında öncü olmayı hedefleyerek, açık kaynaklı büyük dil modelleri geliştirmektedir.