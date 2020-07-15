Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri

BİR OTOMOBİL LASTİĞİ 4 KG MİKROPLASTİK ÜRETİYOR

Araştırmayı yöneten Andreas Stohl, “Yollar, okyanuslar da dahil olmak üzere uzak bölgelere parçacık göderebilen çok önemli bir mikroplastik kaynağı. Ortalama bir otomobil lastiği kullanım süresi bitene kadar 4 kilogram kaybediyor. Bu lifleri nehirlerde yaygın olarak bulunan ‘giysilere kıyasla çok büyük miktarda plastik’ demek. Giysilerinizden kiloyla plastik kaybetmesiniz” diyerek mikroplastik kirliğin ana kaynağının daha önceden yapılan araştımalarda belirtildiği gibi nehirlerin değil, aksine kara yolları ve havadaki yayılımının olduğunu vurguladı.