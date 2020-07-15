Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri

Okyanuslardaki plastik kirliliği dünyanın en önemli çevre sorunlarından birini oluşturuyor. Her yıl bu nedenle milyonlarca su canlısının yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Norveçli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, okyanuslardaki mikroplastik kirlenmesinin ana kaynağını, otomobil lastikleri ve fren balatalarının aşınması sonucunda üretilen plastik tozları oluşturuyor. Bu şekilde, her yıl okyanus ve denizlere atılan milyonlarca plastik poşet, pet şişe, çöp vb’nin yanı sıra 200 bin tondan fazla mikroplastik de rüzgarla okyanus ve denizlere taşınıyor.

ntv.com.tr 15.07.2020 - 12:14 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 12:17

Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 1
Norveç Hava Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, okyanuslardaki plastik kirliliğinin en büyük nedeni olarak otomobil lastikleri gösterildi.
Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 2

Çalışmada otomobil lastikleri ve fren balatalarının aşınması sonucu meydana gelen plastik partiküllerinin rüzgarla deniz ve okyanuslara taşındığı ortaya konuldu.

Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 3

Araştırmada, her yıl 0,01 mm'den daha küçük 550 bin ton parçacığın biriktiği ve yarısının okyanuslara taşındığı belirtildi.  

Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 4

KUTUPLARDAKİ ERİMEYİ HIZLANDIRDI

Buzullarda ve karla kaplı alanlara ise 80 bin tondan fazla mikroplastiğin ulaştığı ve bu parçaların Güneş’in ısısını absorbe etmesiyle  kutuplardaki erimeyi artırdığı aktarıldı.

Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 5

GEZEGENİN HER YERİ MİKROPLASTİKLE KİRLETİLDİ

Bununla birlikte, mikroplastikler Arktikve Alp topraklarından en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletti. 

Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 6

HER YIL MİLYONLARCA DENİZ CANLISI ÖLÜYOR

Parçacıklar toksik kimyasallar ve zararlı mikroplar barındırıyor ve her yıl  bunları yutan milyonlarca deniz canlısı hayatını kaybediyor. Ayrıca, bu deniz canlılarını tüketen insanlarda da çeşitli sağlık problemleri görülebiliyor. Ancak , mikroplastiklerin nsan sağlığı üzerindeki etkisi henüz tam olarak bilinmiyor.

Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 7

BİR OTOMOBİL LASTİĞİ 4 KG MİKROPLASTİK ÜRETİYOR

Araştırmayı yöneten Andreas Stohl, “Yollar, okyanuslar da dahil olmak üzere uzak bölgelere parçacık göderebilen çok önemli bir mikroplastik kaynağı. Ortalama bir otomobil lastiği kullanım süresi bitene kadar 4 kilogram kaybediyor. Bu lifleri nehirlerde yaygın olarak bulunan ‘giysilere kıyasla çok büyük miktarda plastik’ demek. Giysilerinizden kiloyla plastik kaybetmesiniz” diyerek mikroplastik kirliğin ana kaynağının daha önceden yapılan araştımalarda belirtildiği gibi nehirlerin değil, aksine kara yolları ve havadaki yayılımının olduğunu vurguladı.

Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 8

"KAN DAMARLARINIZA GİREBİLİR"

Şimdiye kadar mikroplastik kirliliği araştırmalarında, parçacıkların havadaki yayılımı, nehirlerdeki kirlilikten çok daha az ilgi gördü. Çünkü, rüzgarla yalnızca en küçük parçacıklar taşınıyor ve boyutları onların plastik olarak tanımlanmasını zorlaştırabiliyor. Stohl, konuya ilişkin “Aslında küçük parçacıklar sağlık ve ekolojik sonuçlar açısından en önemlisidir, çünkü onları soluyabilirsiniz ve çok küçük parçacıklar kan damarlarınıza da girebilir” ifadelerini kullandı.

Deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas sorumlusu bulundu: Otomobil lastikleri - 9

Çalışma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER