Deprem uyarısı nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 ve 6.2 şiddetindeki depremlerin ardından deprem uyarısı sistemiyle ilgili sorgulamalar başladı. Meydana gelecek sarsıntıları önceden haber veren deprem uyarı sistemi uygulamasının nasıl çalıştığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem uyarısı nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi nedir?
Deprem uyarı sisteminin telefonlarda nasıl açılacağı, Google tarafından Android cihazların donanımını kullanarak oluşturulan deprem algılama ağını kullanmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor.