Deprem uyarısı nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 ve 6.2 şiddetindeki depremlerin ardından deprem uyarısı sistemiyle ilgili sorgulamalar başladı. Meydana gelecek sarsıntıları önceden haber veren deprem uyarı sistemi uygulamasının nasıl çalıştığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem uyarısı nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi nedir?

Deprem uyarısı nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır? - 1

Deprem uyarı sisteminin telefonlarda nasıl açılacağı, Google tarafından Android cihazların donanımını kullanarak oluşturulan deprem algılama ağını kullanmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Deprem uyarısı nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır? - 2

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

Deprem uyarısı nasıl açılır? Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır? - 3

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER