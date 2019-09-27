Depremde hayat kurtaracak uygulama (Son 24 saatte indirilme rekoru kırıyor)
İnternet olmadan çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten. O uygulamalardan biri son 24 saate binlerce telefona indirilmiş durumda.
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AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
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2İstanbul’da hissedilen depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde haberleşme sorununun ortaya çıkacağını bir kez gözler önüne serdi.
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3Bu gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor.
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4Bu uygulamalardan bir tanesi de Bridgefy. Bridgefy, internetsiz haberleşme sağlıyor. Uygulamanın çalışma prensibi ise şöyle...
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5Uygulama bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor.
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6Başka bir deyişle uygulamayı ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim ağı o oranda genişliyor.
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7Son 24 saate binlerce kullanıcının cebine giren uygulamanın hem iOS hem Android versiyonu bulunuyor.