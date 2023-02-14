Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkımın yeni uydu fotoğrafları yayımlandı.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 1

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin yeni uydu görüntülerini paylaştı. 

Kahramanmaraş'ta depremde ölenler için mezarlık olarak ayrılan alandaki hazırlıklar.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 2

Kahramanmaraş'ta enkazların bir kısmının kaldırıldığı, kentte birçok alanda çadırların kurulduğu görülüyor.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 3

Kahramanmaraş'ta depremde geniş ölçüde yıkılan bir mahalle.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 4

Fotoğrafta depremde ölenler için kazılan toplu mezarlar görülüyor.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 5

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde kırsal alanda depremin yeryüzünde yarattığı yarık görülüyor.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 6

Yarığın oluştuğu alanın deprem öncesi görüntüsü.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 7

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin yarattığı hasar.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 8

İskenderun'un deprem öncesi hali.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 9

İskenderun Limanı'nda deprem sonrası yangın çıkmıştı. Yangın günler sonra İBB ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yangın sonrası ortaya çıkan hasarın boyutu böyle görüntülendi.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 10

İskenderun Limanı'nın yanmadan önceki görüntüsü.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 11

İslahiye ilçesinde bir dağ yolunun depremden önceki görüntüsü.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 12

Deprem sonrası yaşanan heyelan nedeniyle dğa yolunun kapandığı görülüyor.

Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı - 13

Antakya'nın kuzeydoğusunda kurulan bir deprem mezarlığı

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