Depreme ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin yeni uydu görüntülerini paylaştı.
Kahramanmaraş'ta depremde ölenler için mezarlık olarak ayrılan alandaki hazırlıklar.
Kahramanmaraş'ta enkazların bir kısmının kaldırıldığı, kentte birçok alanda çadırların kurulduğu görülüyor.
Kahramanmaraş'ta depremde geniş ölçüde yıkılan bir mahalle.
Fotoğrafta depremde ölenler için kazılan toplu mezarlar görülüyor.
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde kırsal alanda depremin yeryüzünde yarattığı yarık görülüyor.
Yarığın oluştuğu alanın deprem öncesi görüntüsü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin yarattığı hasar.
İskenderun'un deprem öncesi hali.
İskenderun Limanı'nda deprem sonrası yangın çıkmıştı. Yangın günler sonra İBB ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yangın sonrası ortaya çıkan hasarın boyutu böyle görüntülendi.
İskenderun Limanı'nın yanmadan önceki görüntüsü.
İslahiye ilçesinde bir dağ yolunun depremden önceki görüntüsü.
Deprem sonrası yaşanan heyelan nedeniyle dğa yolunun kapandığı görülüyor.
Antakya'nın kuzeydoğusunda kurulan bir deprem mezarlığı