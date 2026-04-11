Derin uzaydan tarihi dönüş başladı
11.04.2026 02:03
NTV - Haber Merkezi
10 gün önce Florida’dan göğe yükselen Artemis II ekibi, Ay’ın karanlık yüzünü aşarak tarihe geçti. Ancak asıl sınav şimdi başladı. Astronotlar, saatte 38 bin kilometreyi aşan bir hızla, "ateşten bir top" içinde Dünya atmosferine girmeye hazırlanıyor.
NASA'nın 10 günlük tarihi Ay yolculuğunda sona saatler kaldı.
Tarihi misyonun kahramanları; NASA astronotları Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover ve Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen. Bu ekip, ABD’nin Çin’den önce 2028’de Ay yüzeyine geri dönme ve ardından Mars kapısını aralayacak kalıcı bir üs kurma vizyonunun ilk öncüleri oldu.
Artemis II astronotlarını ay yörüngesine taşıyan Orion kapsülünün, Türkiye saatiyle gece 03:06'da okyanusa inmesi bekleniyor.
NASA mühendislerinin "ateş topu" olarak adlandırdığı atmosfere giriş süreci için geri sayım başladı.
1 Nisan'da Florida’dan fırlatıldıkları andan itibaren Ay’ın ötesine geçerek 'Dünyadan en uzağa giden insanlar' unvanını alan "Artemis II" mürettebatı, bu gece Pasifik Okyanusu'nda Kaliforniya açıklarına inecek.
Ancak bu dönüş, sıradan bir yolculuk değil. Orion kapsülü, atmosferle temas ettiği an saatte yaklaşık 38 bin kilometre hıza ulaşacak.
Bu hız, atmosferik sürtünmenin kapsül yüzeyinde muazzam bir ısı yaratması demek. Artemis II’nin son teknoloji ısı kalkanı, devasa sürtünme kuvveti ile ortaya çıkan 3 bin derecelik muazzam sıcaklığa karşı mürettebatın tek güvencesi olacak. Kapsül dışarıdan bakıldığında bir alev topuna dönüşse bile astronotlar içeride güvende olacak.
Atmosferde yavaşlamasının ardından Orion kapsülü paraşüt sistemiyle okyanusa iniş yapacak.
Isı kalkanı ve paraşütler uzay aracının en kritik sistemleri. Atmosfere girdikten sonra paraşütler kapsülün Saatte 550 kilometrelik hızını sadece saatte 28 kilometreye düşürecek. Böylece suya yumuşak bir iniş gerçekleştirilecek.
İnişin ardından astronotların sağlık durumu da yakından izlenecek. Özellikle astronotların derin uzayda maruz kaldığı radyasyon seviyesi ve etkilerinin ölçülmesi gelecekteki ay üssü çalışmaları için hayati önem taşıyor.