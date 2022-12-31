Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

Dünya'ya yaklaşık 100 milyon yıl uzakta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya'ya yaklaşıyor. Şubat ayında en yakın konuma gelmesi beklenen kuyruklu yıldız, Dünya'dan çıplak gözle gözlenebilecek. Bilim insanları, bunu, "hayat boyunca bir kez görülebilecek bir olay" diye niteliyor.

Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 1

2023 yılında gökyüzü, önemli bir kozmik olaya sahne olacak.

Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 2

Dünya'ya yaklaşacak olan C/2022 E3 adlı kuyruklu yıldız, Dünya'dan gözlemlenebilecek.

Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 3

“Hayatta bir kez yaşanabilecek bir olay” olarak nitelendirilen uzay olayı, çıplak gözle görülebilecek.

Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 4

ŞUBAT AYINDA DÜNYA'YA EN YAKIN KONUMDA

Kuyruklu yıldız halihazırda Dünya'dan yaklaşık 100 milyon mil uzakta.

Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 5

Yörüngesini 50 bin yılda tamamlayan kuyruklu yıldızın, şubat ayının başlarında Dünya'ya en yakın konuma gelmesi bekleniyor.

Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 6

İSİMLERİNİN AKSİNE GERÇEK YILDIZ DEĞİLLER

Toz ve buzdan oluşan kuyruklu yıldızlar, güneşin etrafında dönmeleriyle biliniyor.

Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 7

Işıklarını kendileri üretmedikleri için, isimlerinin aksine, gerçek birer yıldız değiller.

Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 8
Dev kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor - 9

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER