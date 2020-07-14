Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi

Afrika'daki Sahra Çölü'nden ABD'ye kadar giden devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi

ntv.com.tr

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Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntu ABD'nin güney sahillerine ulaştmıştı. Yaklaşık 8 bin kilometre yol kateden toz bulutunun yolculuğu Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA)  Kopernik Gözcü-5P uydusu tarafından görüntülendi.
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NASA ASTRONOTUNUN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

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Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.
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Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.
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Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.
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NASA tarafından daha önce yapılan paylaşımlar ise şöyle...

Hood Dağı (Oregon) 

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Egmont Volkanı (Yeni Zelanda) 

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Etna Dağı (Sicilya) 

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Semien Dağları (Etiyopya) 

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Shasta Dağı (Kaliforniya) 

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Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika) 

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Fuji Dağı (Japonya) 

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Tien Shan Dağları (Çin) 

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Brandberg Massif (Namibya) 

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Mauna Kea (Hawaii) 

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Anti Atlas Dağları (Fas) 

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Navajo Dağı (Utah) 

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Pacaya Volkanı (Guatemala) 

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Nanga Parbat (Pakistan) 

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Jefferson Dağı (Oregon) 

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Bolivya Andları 

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Mt. Redoubt Volkanı (Alaska) 

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Shasta Dağı (Kaliforniya) 

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Sierra Nevada (İspanya) 

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Luquillo Dağları (Porto Riko) 

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Kazbek Dağı (Rusya) 

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Patagonya Andları (Arjantin) 

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Olimpos Dağı (Yunanistan) 

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Mont Blanc (İtalya ve Fransa) 

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Damavand Dağı (İran) 

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Everest Dağı (Nepal ve Çin) 

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Alpler (Avrupa) 

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Barberton Dağları (Güney Afrika) 

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Kalp Dağı (Wyoming) 

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Ulinta Dağları (Utah) 

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Appalachian Dağları (Kuzey Amerika) 

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Shasta Dağları (Kaliforniya) 

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Karpat Dağları (Romanya) 

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Augustine Volkanı (Alaska)
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Ağrı Dağı (Türkiye) 

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AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLARIN DUMANLARI BREZİLYA'YA ULAŞTI

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını açıkladı.

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Meteoroloji şirketi MetSul ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dumanların çok belirgin olmadığını vurgularken, eyalet başkenti Porto Alegre'ye ulaştığını doğruladı. 

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Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.
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Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.

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AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLAR YÖRÜNGEDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ne denli büyük bir zarara yol açtığı gezegenimizin yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen kareler ile daha net bir şekilde görülüyor.

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Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlara müdahalenin artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleştiği belirtiliyor.
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2 HAFTADA 2 BİN DEPREM HARİTAYI DEĞİŞTİRDİ

Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com haber portalında yer alan habere göre, İki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti. 

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin  lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı. 

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'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen  7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı. 

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NASA DEĞİŞİMİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgedeki değişim NASA'nın yörüngedeki uyduları çektiği kareler ile net bir şekilde gözler önüne serilmişti.

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Kutup bölgesindeki Eagle Adası'nı mercek altına alan NASA çalışanları bölgenin 3 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınladı.

Yapılan açıklamada adadaki buz ve kar miktarının sadece 10 günde yüzde 20 azaldığı bilgisinin altı çizildi. 

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ANTARKTİKA'DA ADA KEŞFEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sıcaklığın ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı kutup bölgesinde buzul erimesi hız kazanmış durumda. Antarktika'daki buzulların erimesi sonrası bölgede ilginç bir keşife imza atıldı.

Thwaites Offshore Research (THOR) projesi kapsamında bölgede araştırmalar yürüten bilim ekibi bir ada keşfetti. Adanın buzul erimesinden sonra gün yüzüne çıktığı açıklandı.

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NASA'DAN 'ANKARA' PAYLAŞIMI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dariresi (NASA) Başkent Ankara'yı yörüngeden görüntüledi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan  (ISS) çekilen fotoğrafta, şehrin merkezine,  Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan  otoyollara dikkat çekildi.
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VOLKANİK ADA 7 YILDA 12 KAT BÜYÜDÜ

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 965 kilometre güneyinde bulunan ve faal hale gelen volkanik adanın yüz ölçümü volkanik patlamalar nedeniyle büyüyor. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ada Haziran ayına kıyasla 152 metre daha büyük bir hale geldi.  

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaşanan volkanik patlamaların boyutunu gözler önüne sermek için bölgeyi yörüngedeki uyduları ile görüntüledi. 

Uzmanlar adanın büyüklüğünün 2013'ten bugüne 12 kat arttığı belirtiliyor. 

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