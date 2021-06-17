Devasa yıldız "Betelgeuse"un geçen yıl aniden ortadan kaybolmasının gizemi çözüldü

Bir süpernovanın parlaklığını yitirmesi haftalar ya da aylar sürebiliyor. Bu noktada, yıldızın nükleer yakıtı bittiği için, kütlesinin bir kısmı kendi yerçekimi kuvvetine dayanamayacak kadar ağır olan çekirdeğine akıyor. Bu durum çekirdeğin çökmesiyle ve ardından süpernovanın devasa patlamasıyla sonuçlanıyor.