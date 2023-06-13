Diablo 4 rekor kırdı: Blizzard'ın en hızlı satan oyunu

267 MİLYON SAAT OYNANDI

Resmi açıklamalara göre oyuncular, Diablo 4'ü toplamda 267 milyon saat oynadı. Bu süre içerisinde 316.991.632 kez öldü ve bu ölümlerin 429.792'si PvP karşılaşmalarında olurken, 5.792.063'ü The Butcher tarafından gerçekleştirildi.