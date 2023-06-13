Diablo 4 rekor kırdı: Blizzard'ın en hızlı satan oyunu
Diablo 4, düzenlediği 6 Haziran'daki lansmanının ardından bir haftadan kısa bir süre içinde 666 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Ayrıca ilk beş günde satış rekoru kıran oyun Activision Blizzard'ın en hızlı satan oyunu oldu.
666 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI
Diablo 4 tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Çıktığı günden bu yana oyuncuların severek oynadığı oyun, geliştirici Activision Blizzard'ın en hızlı satan oyunu unvanını elde etti.
6 Haziran'da düzenlenen lansmandan sonra piyasaya sürülen oyun 5 gün içerisinde 666 milyon dolar kazandırdı.