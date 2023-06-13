Diablo 4 rekor kırdı: Blizzard'ın en hızlı satan oyunu

Diablo 4, düzenlediği 6 Haziran'daki lansmanının ardından bir haftadan kısa bir süre içinde 666 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Ayrıca ilk beş günde satış rekoru kıran oyun Activision Blizzard'ın en hızlı satan oyunu oldu.

Diablo 4 rekor kırdı: Blizzard'ın en hızlı satan oyunu - 1

666 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI

Diablo 4 tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Çıktığı günden bu yana oyuncuların severek oynadığı oyun, geliştirici Activision Blizzard'ın en hızlı satan oyunu unvanını elde etti.

6 Haziran'da düzenlenen lansmandan sonra piyasaya sürülen oyun 5 gün içerisinde 666 milyon dolar kazandırdı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Diablo 4 rekor kırdı: Blizzard'ın en hızlı satan oyunu - 2

267 MİLYON SAAT OYNANDI

Resmi açıklamalara göre oyuncular, Diablo 4'ü toplamda 267 milyon saat oynadı. Bu süre içerisinde 316.991.632 kez öldü ve bu ölümlerin 429.792'si PvP karşılaşmalarında olurken, 5.792.063'ü The Butcher tarafından gerçekleştirildi.

Diablo 4 rekor kırdı: Blizzard'ın en hızlı satan oyunu - 3

"TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUZ"

Blizzard Entertainment başkanı Mike Ybarra, "Blizzard adına, dünya çapında kendilerini Diablo 4'e kaptıran milyonlarca oyuncuya teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

Diablo 4 rekor kırdı: Blizzard'ın en hızlı satan oyunu - 4

HARDCORE MODUNDA 163 KİŞİ

Ayrıca oyuncuların oyunun çıkışından bu yana 166.000.960 parti oluşturduğunu ve 6.263 oyuncunun 100. seviyeye ulaştığını ve 163 oyuncunun ise hardcore modunda oynarken 100. seviyeye ulaştıklarını belirtti.

Diablo 4 rekor kırdı: Blizzard'ın en hızlı satan oyunu - 5

TÜM PLATFORMLARDA SATIŞ FİYATI

Diablo 4'ün Türkiye'de PlayStation, Xbox ve PC  platformlarında güncel satış fiyatı:

  • Standart sürüm : 1.419 TL
  • Dijital Deluxe sürüm1.829 TL
  • Ultimate sürüm: 2.021 TL
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