DİJİTAL DÜNYANIN LİDERLERİ: Elon Musk'ın iflasın eşiğinden milyarderliğe uzanan sıra dışı hayatı

12 YAŞINDA İLK PARASINI KAZANDI

Musk bu iştahanın meyvesini 2 yıl sonra aldı. Kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrenen Musk, 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 17 yaşında geldiğinde Musk'ın hayalleri Güney Afrika'ya sığmaz hale gelmişti.

Çareyi boşandıktan sonra Kanaya'ta giden annesinin yanına taşınmakta buldu. Musk'ın taşınma isteğinin altında yatan bir başka sebep ise ülkedeki zorunlu askerlik görevini yapmak zorunda kalmamaktı.