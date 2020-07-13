DİJİTAL DÜNYANIN LİDERLERİ: 'WWW'nun kurucusunun mühendislikten 'şovalye'liğe uzanan hayatı

Burada yaptığı işin bir parçası olmamasına rağmen araştırmacıların aralarında bilgi paylaşımı ve güncellemelerini kolaylaştırma amacıyla hiper metin kavramına dayalı bir proje geliştirmeyi önerdi. Bu proje kapsamında 'ENQUIRE' adında WWW'nun da temellerini oluşturan bir prototip sistem geliştirdi.

Cenevre'deki geçirdiği zaman ona bilgisayar ağı hakkında tecrübeler sağladı. 4 yıl sonra CERN'e geri döndüğünde 'WWW' fikri zihninde iyice olgunlaşmış haldeydi. Ancak bu hayalinin gerçek olması için yaklaşık 5 yıl sabretmesi gerekecekti.