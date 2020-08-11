DİJİTAL DÜNYANIN LİDERLERİ: Zuckerberg'in yurt odasından 'en genç milyarder'liğe uzanan hayatı

Mark Zuckerberg, 14 Mayıs 1984 yılında New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Eğitimli bir anne babanın 4 çocuğundan birisi olan Zuckerberg'in de eğitim hayatı bir hayli parlaktı. Lisede çeşitli bilim dallarında bir çok ödül kazanan Zuckerberg, mezun olduğunda ABD’nin en önemli üniversitelerinden Harvard’a girme hakkı kazandı.