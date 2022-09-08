Dikkat çeken sosyal medya araştırması: Nefret söylemi içerikli paylaşımlar aşırı sıcaklık koşullarında artıyor

BM: DÜNYA GENELİNDEKİ KADINLARIN 4'TE ÜÇÜ ÇEVRİMİÇİ ŞİDDETE MARUZ KALDI

Stechemesser, "Çevrimiçi nefret söyleminin hedefi olmak insanların ruh sağlığı için ciddi bir tehdittir. Bu durum özellikle gençler veazınlık gruplar için zihinsel sağlık koşullarını ağırlaştırabiliyor” dedi.

BM tarafından yapılan bir çalışmada ise dünya genelinde kadınların neredeyse dörtte üçü çevrimiçi şiddete maruz kaldıklarını söylerken, dört siyah Amerikalıdan biri çevrimiçi olarak ırksal tacize maruz kaldığını bildirdi.