Dikkat testi: Bu karede hangi harfi görüyorsun?
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Bu karede hangi harfi görüyorsun?
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2Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
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3Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
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4Bu resimde kaç tane hayvan var?
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5Bu anahtar hangi kapıyı açar?
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6Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
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7Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
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8Kadınlardan hangisi adamın eşi?
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9Resimdeki uğur böceği nerede?
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10Kutuların hangisinde para var?
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11Kedinin sahibi kim?
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12Avcıların aradığı geyik nerede?
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13Kayıp rakam hangisi
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14Eksik parça hangisi?
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15Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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16Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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17Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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18Bu resimde de bir poker pulu saklı
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19Bu resimdeki kalem nerede?
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20Farklı görünen kediyi bulun
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21Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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22Hangisi diğerlerinden farklı?
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23Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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24Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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25Farklı olan resmi bulun.
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26Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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27Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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28Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
CEVAPLAR
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CEVAPLAR
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31Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
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32Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
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33Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
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35Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
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39Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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40Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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4211 ve 32
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432 numara
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44Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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