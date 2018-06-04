Dikkat testi: Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz
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2Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
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3Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
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4Bu karede hangi harfi görüyorsun?
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5Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
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6Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
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7Bu resimde kaç tane hayvan var?
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8Bu anahtar hangi kapıyı açar?
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9Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
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10Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
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11Kadınlardan hangisi adamın eşi?
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12Resimdeki uğur böceği nerede?
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13Kutuların hangisinde para var?
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14Kedinin sahibi kim?
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15Avcıların aradığı geyik nerede?
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16Kayıp rakam hangisi
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17Eksik parça hangisi?
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18Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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19Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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20Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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21Bu resimde de bir poker pulu saklı
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22Bu resimdeki kalem nerede?
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23Farklı görünen kediyi bulun
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24Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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25Hangisi diğerlerinden farklı?
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26Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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27Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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28Farklı olan resmi bulun.
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29Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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30Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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31Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLAR
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37Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
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38Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
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39Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
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41Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
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45Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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46Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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4811 ve 32
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492 numara
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50Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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