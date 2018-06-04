Dikkat testi: Bu resimde kaç tane hayvan var?
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
-
1Bu resimde kaç tane hayvan var?
-
2Bu anahtar hangi kapıyı açar?
-
3Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
-
4Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
-
5Kadınlardan hangisi adamın eşi?
-
6Resimdeki uğur böceği nerede?
-
7Kutuların hangisinde para var?
-
8Kedinin sahibi kim?
-
9Avcıların aradığı geyik nerede?
-
10Kayıp rakam hangisi
-
11Eksik parça hangisi?
-
12Hedef tahtalarından hangisi farklı?
-
13Bu karedeki tekli koltuk nerede?
-
14Resimde gizlenmiş kitap nerede?
-
15Bu resimde de bir poker pulu saklı
-
16Bu resimdeki kalem nerede?
-
17Farklı görünen kediyi bulun
-
18Çiftler arasından farklı olanı bulun.
-
19Hangisi diğerlerinden farklı?
-
20Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
-
21Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
-
22Farklı olan resmi bulun.
-
23Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
-
24Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
-
25Hangi at diğerleri gib değil?
-
26
Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
-
27
CEVAPLARBu resimde 13 havyan yer alıyor.
-
28
-
29Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
-
30
-
31
-
32
-
33Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
-
34Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
-
35
-
3611 ve 32
-
372 numara
-
38Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
52