NTV

Dikkat testi: Bu resimde kaç tane hayvan var?

ntv.com.tr

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

  • 1

    Bu resimde kaç tane hayvan var?
  • 2

    Bu anahtar hangi kapıyı açar?
  • 3

    Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
  • 4

    Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
  • 5

    Kadınlardan hangisi adamın eşi?
  • 6

    Resimdeki uğur böceği nerede?
  • 7

    Kutuların hangisinde para var?
  • 8

    Kedinin sahibi kim?
  • 9

    Avcıların aradığı geyik nerede?
  • 10

    Kayıp rakam hangisi
  • 11

    Eksik parça hangisi?
  • 12

    Hedef tahtalarından hangisi farklı?
  • 13

    Bu karedeki tekli koltuk nerede?
  • 14

    Resimde gizlenmiş kitap nerede?
  • 15

    Bu resimde de bir poker pulu saklı
  • 16

    Bu resimdeki kalem nerede?
  • 17

    Farklı görünen kediyi bulun
  • 18

    Çiftler arasından farklı olanı bulun.
  • 19

    Hangisi diğerlerinden farklı?
  • 20

    Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
  • 21

    Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
  • 22

    Farklı olan resmi bulun.
  • 23

    Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
  • 24

    Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
  • 25

    Hangi at diğerleri gib değil?
  • 26

    Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

  • 27

    CEVAPLAR

    CEVAPLAR
    Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
  • 28

  • 29

    Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

    Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
  • 34

    Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
  • 35

  • 36

    11 ve 32
  • 37

    2 numara
  • 38

    Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
  • 39

  • 40

  • 41

  • 42

  • 43

  • 44

  • 45

  • 46

  • 47

  • 48

  • 49

  • 50

  • 51

  • 52

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin