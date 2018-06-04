Dikkat testi: Can simitleri arasındaki tatlı çöreği bulun (Rekor 22 saniye)
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.
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2Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.
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3Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.
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4Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?
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5Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz
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6Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
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7Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
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8Bu karede hangi harfi görüyorsun?
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9Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
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10Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
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11Bu resimde kaç tane hayvan var?
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12Bu anahtar hangi kapıyı açar?
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13Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
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14Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
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15Kadınlardan hangisi adamın eşi?
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16Resimdeki uğur böceği nerede?
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17Kutuların hangisinde para var?
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18Kedinin sahibi kim?
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19Avcıların aradığı geyik nerede?
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20Kayıp rakam hangisi
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21Eksik parça hangisi?
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22Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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23Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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24Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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25Bu resimde de bir poker pulu saklı
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26Bu resimdeki kalem nerede?
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27Farklı görünen kediyi bulun
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28Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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29Hangisi diğerlerinden farklı?
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30Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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31Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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32Farklı olan resmi bulun.
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33Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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34Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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35Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLAR
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45Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
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46Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
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47Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
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49Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
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53Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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54Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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5611 ve 32
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572 numara
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58Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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