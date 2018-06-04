Dikkat testi: Ekmek kızartma makinesini bulun (Rekor 43 saniye)
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Ekmek kızartma makinesini bulun
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2Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.
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3Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.
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4Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.
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5Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?
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6Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz
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7Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
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8Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
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9Bu karede hangi harfi görüyorsun?
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10Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
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11Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
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12Bu resimde kaç tane hayvan var?
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13Bu anahtar hangi kapıyı açar?
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14Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
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15Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
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16Kadınlardan hangisi adamın eşi?
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17Resimdeki uğur böceği nerede?
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18Kutuların hangisinde para var?
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19Kedinin sahibi kim?
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20Avcıların aradığı geyik nerede?
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21Kayıp rakam hangisi
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22Eksik parça hangisi?
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23Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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24Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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25Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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26Bu resimde de bir poker pulu saklı
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27Bu resimdeki kalem nerede?
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28Farklı görünen kediyi bulun
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29Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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30Hangisi diğerlerinden farklı?
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31Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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32Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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33Farklı olan resmi bulun.
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34Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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35Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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36Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLAR
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47Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
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48Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
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49Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
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51Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
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55Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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56Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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5811 ve 32
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592 numara
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60Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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