Dikkat testi: Futbol topu nerede?
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
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2Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
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3Bu karede hangi harfi görüyorsun?
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4Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
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5Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
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6Bu resimde kaç tane hayvan var?
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7Bu anahtar hangi kapıyı açar?
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8Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
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9Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
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10Kadınlardan hangisi adamın eşi?
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11Resimdeki uğur böceği nerede?
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12Kutuların hangisinde para var?
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13Kedinin sahibi kim?
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14Avcıların aradığı geyik nerede?
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15Kayıp rakam hangisi
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16Eksik parça hangisi?
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17Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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18Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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19Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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20Bu resimde de bir poker pulu saklı
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21Bu resimdeki kalem nerede?
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22Farklı görünen kediyi bulun
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23Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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24Hangisi diğerlerinden farklı?
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25Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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26Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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27Farklı olan resmi bulun.
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28Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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29Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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30Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLAR
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35Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
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36Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
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37Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
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39Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
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43Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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44Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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4611 ve 32
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472 numara
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48Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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