Dikkat testi: Kim hile yapıyor?
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
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2Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
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3Bu resimde kaç tane hayvan var?
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4Bu anahtar hangi kapıyı açar?
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5Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
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6Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
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7Kadınlardan hangisi adamın eşi?
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8Resimdeki uğur böceği nerede?
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9Kutuların hangisinde para var?
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10Kedinin sahibi kim?
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11Avcıların aradığı geyik nerede?
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12Kayıp rakam hangisi
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13Eksik parça hangisi?
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14Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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15Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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16Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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17Bu resimde de bir poker pulu saklı
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18Bu resimdeki kalem nerede?
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19Farklı görünen kediyi bulun
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20Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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21Hangisi diğerlerinden farklı?
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22Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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23Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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24Farklı olan resmi bulun.
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25Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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26Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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27Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
CEVAPLAR
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CEVAPLARMasadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
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30Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
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31Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
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33Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
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37Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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38Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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4011 ve 32
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412 numara
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42Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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