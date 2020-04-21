Dikkat testi: Resimdeki 16 daireyi bulabilir misiniz?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

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'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. Yerlerini bulabilir misiniz? (CEVAPLAR GALERİNİ SONUNDA)

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Ekmek kızartma makinesini bulun

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Resimdeki uğur böceği nerede?

Kutuların hangisinde para var?

Kedinin sahibi kim?

Avcıların aradığı geyik nerede?

Kayıp rakam hangisi

Eksik parça hangisi?

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Bu resimdeki kalem nerede?

Farklı görünen kediyi bulun

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Hangisi diğerlerinden farklı?

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Farklı olan resmi bulun.

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Hangi at diğerleri gib değil?

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

CEVAPLAR

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

11 ve 32

2 numara

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı