Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

ntv.com.tr

Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 1
Kayıp rakam hangisi
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 2
Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 3
Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 4
Bu anahtar hangi kapıyı açar?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 5
Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 6

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 7
Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 8
Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 9
Ekmek kızartma makinesini bulun
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 10
Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 11
Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 12
Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 13
Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 14
Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 15
Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 16
Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 17
Bu karede hangi harfi görüyorsun?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 18
Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 19
Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 20
Bu resimde kaç tane hayvan var?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 21
Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 22
Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 23
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 24
Resimdeki uğur böceği nerede?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 25
Kutuların hangisinde para var?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 26
Kedinin sahibi kim?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 27
Avcıların aradığı geyik nerede?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 28
Eksik parça hangisi?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 29
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 30
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 31
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 32
Bu resimde de bir poker pulu saklı
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 33
Bu resimdeki kalem nerede?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 34
Farklı görünen kediyi bulun
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 35
Çiftler arasından farklı olanı bulun.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 36
Hangisi diğerlerinden farklı?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 37
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 38
Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 39
Farklı olan resmi bulun.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 40
Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 41
Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 42
Hangi at diğerleri gib değil?
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 43

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 44

CEVAPLAR

Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 45
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 46
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 47
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 48
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 49
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 50
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 51
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 52
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 53
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 54
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 55
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 56
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 57
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 58
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 59
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 60
Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 61
Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 62
Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 63
Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 64
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 65
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 66
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 67
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 69
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 70
11 ve 32
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 71
2 numara
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 72
Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 73
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 74
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 75
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 76
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 77
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 78
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 79
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 80
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 81
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 82
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 83
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 84
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 85
Dikkat testi: Kayıp rakam hangisi? - 86

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