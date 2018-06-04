Dikkat testi: Resimdeki uğur böceği nerede?
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Resimdeki uğur böceği nerede?
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2Kutuların hangisinde para var?
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3Kedinin sahibi kim?
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4Avcıların aradığı geyik nerede?
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5Kayıp rakam hangisi
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6Eksik parça hangisi?
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7Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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8Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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9Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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10Bu resimde de bir poker pulu saklı
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11Bu resimdeki kalem nerede?
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12Farklı görünen kediyi bulun
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13Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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14Hangisi diğerlerinden farklı?
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15Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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16Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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17Farklı olan resmi bulun.
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18Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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19Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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20Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLAR
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23Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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24Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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2611 ve 32
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272 numara
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28Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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