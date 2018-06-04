Dikkat testi: Yavru köpeği bulun (Rekor 30 saniye)

1 Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

2 Ekmek kızartma makinesini bulun

3 Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

4 Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

5 Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

6 Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

7 Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

8 Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

9 Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

10 Bu karede hangi harfi görüyorsun?

11 Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

12 Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

13 Bu resimde kaç tane hayvan var?

14 Bu anahtar hangi kapıyı açar?

15 Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

16 Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

17 Kadınlardan hangisi adamın eşi?

18 Resimdeki uğur böceği nerede?

19 Kutuların hangisinde para var?

20 Kedinin sahibi kim?

21 Avcıların aradığı geyik nerede?

22 Kayıp rakam hangisi

23 Eksik parça hangisi?

24 Hedef tahtalarından hangisi farklı?

25 Bu karedeki tekli koltuk nerede?

26 Resimde gizlenmiş kitap nerede?

27 Bu resimde de bir poker pulu saklı

28 Bu resimdeki kalem nerede?

29 Farklı görünen kediyi bulun

30 Çiftler arasından farklı olanı bulun.

31 Hangisi diğerlerinden farklı?

32 Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

33 Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

34 Farklı olan resmi bulun.

35 Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

36 Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

37 Hangi at diğerleri gib değil?

38 Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

39 CEVAPLAR

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49 Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

50 Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

51 Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

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53 Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

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57 Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

58 Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

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60 11 ve 32

61 2 numara

62 Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

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