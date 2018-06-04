Dikkat testi: Yavru köpeği bulun (Rekor 30 saniye)
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?
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2Ekmek kızartma makinesini bulun
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3Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.
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4Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.
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5Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.
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6Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?
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7Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz
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8Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
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9Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
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10Bu karede hangi harfi görüyorsun?
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11Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
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12Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
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13Bu resimde kaç tane hayvan var?
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14Bu anahtar hangi kapıyı açar?
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15Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
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16Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
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17Kadınlardan hangisi adamın eşi?
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18Resimdeki uğur böceği nerede?
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19Kutuların hangisinde para var?
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20Kedinin sahibi kim?
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21Avcıların aradığı geyik nerede?
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22Kayıp rakam hangisi
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23Eksik parça hangisi?
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24Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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25Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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26Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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27Bu resimde de bir poker pulu saklı
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28Bu resimdeki kalem nerede?
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29Farklı görünen kediyi bulun
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30Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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31Hangisi diğerlerinden farklı?
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32Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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33Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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34Farklı olan resmi bulun.
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35Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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36Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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37Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLAR
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49Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
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50Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
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51Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
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53Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
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57Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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58Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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6011 ve 32
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612 numara
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62Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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