Dinozor Çağı'nın sonu: Dünyada yaşamı bitiren gök taşı nereden geldi?
Bilim insanları, dinozorların sonunu getiren gök taşının nereden geldiğini ortaya çıkardı. Yaklaşık 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan gök taşı, gezegendeki bilinen 5. kitlesel yok oluşu tetikleyerek çoğu türün ortadan kalkmasına neden olmuştu. Yeni araştırma, Dinozorlar Çağı'nı bitiren gök taşının bir C-tipi asteroit olduğu sonucuna vardı.
GÖK TAŞININ YAPISI
66 milyon yıl önce devasa bir gök taşı Dünya'ya çarptığında, yaşamın büyük bölümünü yok etti ve dinazorların hükmüne son verdi.
Bilim insanları, kitlesel yok oluşa neden olan gök taşının yapısına dair yeni fikirlere sahip olduklarını öne sürüyor.