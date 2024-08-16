Dinozor Çağı'nın sonu: Dünyada yaşamı bitiren gök taşı nereden geldi?

GÖK TAŞININ YAPISI

66 milyon yıl önce devasa bir gök taşı Dünya'ya çarptığında, yaşamın büyük bölümünü yok etti ve dinazorların hükmüne son verdi.



Bilim insanları, kitlesel yok oluşa neden olan gök taşının yapısına dair yeni fikirlere sahip olduklarını öne sürüyor.