Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi

ONLARCA YIL HARCANDI

Louisiana eyaletinde gözlemlenebilen tortuların içinde gömülü olan bu dalgalar, Louisiana Üniversitesi tarafından sismik görüntüleme yoluyla keşfedildi.

Bilim insanları, asteroidin şu anda Meksika'daki Yucatán Yarımadası'na çarpmasının sonuçlarının izlerini bulmak da dahil olmak üzere, bu yok olma düzeyindeki olayın kanıtlarını araştırmak için onlarca yıl harcadı.