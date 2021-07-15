Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi

Dev bir asteroit 66 milyon yıl önce Meksika'nın Yucatán Yarımadası yakınlarındaki sulara çarptığında, atmosfere Güneş'i yıllarca örten bir bulutu gönderdi. Bu durum, yeryüzünde sıcaklıkların düşmesine ve dinozorların ölümüne yol açtı. Bu çarpışma bölgede 1,5 kilometre yükseliğe ulaşan bir tsunamiye neden oldu. Bilim insanları ilk kez, bu tsunaminin fosilleşmiş mega dalgalarını görüntülemeyi başardı.

ntv.com.tr 15.07.2021 - 15:39

Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 1

MEGA DALGALARIN FOSİLLERİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroit, Kuzey Amerika'da 1,5 kilometre yüksekliğinde bir tsunamiye neden oldu. Bilim insanları, mega dalgaların fosilleşmiş kalıntılarını ilk kez ortaya çıkardı.

Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 2

ONLARCA YIL HARCANDI

Louisiana eyaletinde gözlemlenebilen tortuların içinde gömülü olan bu dalgalar, Louisiana Üniversitesi tarafından sismik görüntüleme yoluyla keşfedildi.

Bilim insanları, asteroidin şu anda Meksika'daki Yucatán Yarımadası'na çarpmasının sonuçlarının izlerini bulmak da dahil olmak üzere, bu yok olma düzeyindeki olayın kanıtlarını araştırmak için onlarca yıl harcadı.

Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 3

Bununla birlikte olayın ardından, çarpma bölgesinden binlerce kilometre öteye gelgit dalgaları gönderen dev bir tsunaminin yanı sıra, devasa orman yangınları çıktı ve dünyayı saran toz bulutları oluştu.

Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 4

Earth & Planetary Science Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında sismik görüntülemeyi kullanan bilim insanları, çarpmanın meydana geldiği yüzeyin 1,5 kilometre altındaki toprağı inceledi. Ardından, bir kilometre aralıklara sahip ve 15 metre yüksekliğe sahip fosilleşmiş dalgalar buldular.

Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 5

YÜZEYİN 1,5 KİLOMETRE ALTINDA TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, bu dalgaların kıyıya yaklaştıkça 60 metre derinliğindeki sulara çarptığını söyledi.  Bununla birlikte, Louisiana merkezinin 1,5 kilometre  altında bulunan dalgaların yönünün önceki çalışmalarla tutarlı olduğu belirtildi. 

Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 6

Çalışmanın yazarı Gary Kinsland, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya 66 milyon yıl önce büyük asteroit çarpması nedeniyle 11 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Sular, o kadar derindi ki, 1,5 kilometre yüksekliğinde bir tsunami meydana geldi ve önüne çıkan her şeyi götürdü” dedi.

Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 7

MİLYONLARCA CANLI ÖLDÜ

Araştırmacılar, çarpışmanın ardından deniz yaşamının karaya, kara yaşamının ise denize taşındığını ve bu süreçte milyonlarca canlının öldüğünü söyledi.
Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 8
Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 9
Dinozorları yok eden asteroidin oluşturduğu dev tsunaminin dalgaları 66 milyon yıl sonra ilk kez görüntülendi - 10

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