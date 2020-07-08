Dinozorların 10 santimetre uzunluğundaki atası bulundu

TERUZORLAR VE DİNOZORLAR HAKKINDA

Teruzorların (Latince: Pterosaurus) günümüzden 248 milyon yıl ile 65 yıl öncesinde hüküm süren Mezozoik Çağ’da yaşadığı belirtiliyor. Tüm kıtalarda fosillerine rastlanan uçan çok üstün bir uçuş tekniğine sahip olduğu ve 2 ile 3, 5 metre arasında bir uzunluğa sahip olduğu düşünüyor. Dinozorlar ise teruzorlar gibi dürün olmalarına rağmen kanatları olmadığında uçamıyorlar yeryüzünde ilk kez geç Trias devrinde 243 - 233 milyon yıl önce göründükleri düşünülüyor. Boyutları 7, 8metreye ulaşabilen; etçil ya da otçul bu dev canlıların soyunun 66 milyon yıl önce tükendiği biliniyor.

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