Dinozorların beslenme rutini: 200 milyon yıl önce ne yiyorlardı?

Araştırmanın yazarlarından Uppsala Üniversitesi Organizma Biyolojisi Bölümü Araştırmacısı Martin Qvarnström, milyonlarca yıl dünyada yaşamını sürmüş bu kertenkelelerin ilk dönemlerde "ne bulurlarsa yediklerini" kaydederek, bu canlıların besin zincirindeki baskınlığının uzun bir süre sonucunda meydana geldiğini belirtti.



Öte yandan Qvarnström, incelemelerin sadece Polonya'da bulunan fosiller üzerinden yürütüldüğünün altını çizerek, bu durumun başka bölgelerde de benzer şekilde gelişip gelişmediğini görmek istediğini aktardı.