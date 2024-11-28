Dinozorların beslenme rutini: 200 milyon yıl önce ne yiyorlardı?
Bilim insanları fosilleşmiş dinozor dışkısı ve kusmuk örneklerini inceleyerek, dinozorların beslenme alışkanlıklarını gün yüzüne çıkardı. İncelemeler sonucunda dinozorların 200 milyon yıl önceki beslenme alışkanlıklarına ulşaıldı.
Bilim insanları, Polonya'da bulunan fosilleşmiş dinozor dışkı ve kusmuk örneklerini inceleyerek, dinozorların milyonlarca yıl önce Dünya'nın besin zincirindeki baskın varlıklarına dair yeni bulgulara ulaştı.