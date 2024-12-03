Dinozorların şaşırtıcı evrimi ortaya çıktı: Büyüdükçe küçülmüş
Çinli ve ABD'li bilim insanlarının çalışması, boynuzlu dinozorların evrim sürecinde büyüyüp güçlenirken zeka, işitme ve koku alma yetilerinde düşüş yaşadığını ortaya koydu. Araştırma, ceratopsianların hayatta kalma stratejilerindeki değişimlere ışık tutuyor.
Çinli ve ABD'li bilim insanları arasında yapılan ortak bir çalışma, boynuzlu dinozorların 100 milyon yıl içinde daha büyük boyutlara evrilirken zeka, işitme ve koku alma duyularında bir düşüş yaşadıklarını ortaya koydu.
Geçtiğimiz günlerde Paleobiology dergisinde yayınlanan araştırma, Wuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesi'ne (CUG) bağlı bilim insanları tarafından yürütüldü.