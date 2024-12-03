Dinozorların şaşırtıcı evrimi ortaya çıktı: Büyüdükçe küçülmüş

Araştırma ekibi, reçine gibi malzemeler kullanarak kafatası boşluğunun fiziksel bir kalıbını oluşturmanın geleneksel yöntemi yerine, dinozor kafataslarını taramak ve kafatası boşluklarının modellerini dijital olarak yeniden yapılandırmak için bilgisayarlı tomografi kullandı.

Geç Jurasik Yinlong ve Erken Kretase Liaoceratops ve Psittacosaurus da dahil olmak üzere üç erken ayrışan ceratopsianın kafatası yapılarını ayrıntılı olarak analiz ettiler.