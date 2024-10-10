Discord açılacak mı? Discord'a erişim engeli neden getirildi? Bakan Yılmaz Tunç Discord'un kapatılmasına ilişkin açıklama

Türkiye, ABD merkezli iletişim platformu Discord'a 9 Ekim Çarşamba günü erişim engeli getirdi. Bakan Yılmaz Tunç, Discord'a erişim engeli geldiğini; "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir." sözleriyle duyurdu.Genellikle oyun gruplarının kullandığı Discord'a erişim engeli kararının nedeni ve engelin kalkıp kalkmayacağı merak edilen konular arasında. Peki, Discord açılacak mı? Discor'da erişim engeli neden getirildi?

Discord açılacak mı? Discord'a erişim engeli neden getirildi? Bakan Yılmaz Tunç Discord'un kapatılmasına ilişkin açıklama - 1

Son dönemde birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar dolayısıyla tartışma yaratan sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik erişim engeli kararı, BTK tarafından uygulanmaya başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "erişim engeli" kararını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Discord açılacak mı? Discord'a erişim engeli neden getirildi? Bakan Yılmaz Tunç Discord'un kapatılmasına ilişkin açıklama - 2

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.

Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Discord açılacak mı? Discord'a erişim engeli neden getirildi? Bakan Yılmaz Tunç Discord'un kapatılmasına ilişkin açıklama - 3

DİSCORD NEDEN YASAKLANDI? 

Discord, İstanbul’da 4 Ekim Cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadının aynı yaştaki Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesinin ardından tartışma konusu oldu. 19 yaşında olan ve kısa bir süre önce kasaplığı bıraktığı öğrenilen Çelik'in Discord üzerinden bir Incel grubuyla iletişim halinde olduğu iddia edildi.


Discord açılacak mı? Discord'a erişim engeli neden getirildi? Bakan Yılmaz Tunç Discord'un kapatılmasına ilişkin açıklama - 4

Türkiye'nin kanını donduran cinayetler ardından Discord ile benzeri platformlarda suç unsuru içerikler paylaşılan çok sayıda grup olduğu ve bunların bazılarının üyelerini suça özendirdiği öne sürüldü. Yaşananlar ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet sayfasında yer alan açıklamayla yasağı duyurdu.

Discord açılacak mı? Discord'a erişim engeli neden getirildi? Bakan Yılmaz Tunç Discord'un kapatılmasına ilişkin açıklama - 5

DİSCORD YASAĞI KALKAR MI?

Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor.

İnternet ortamında işlenen suçlara ilişkin kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak da bilinen "7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ağ sağlayıcıları ile ilgili hükümleri de 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

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