Discord açılacak mı? Discord'a erişim engeli neden getirildi? Bakan Yılmaz Tunç Discord'un kapatılmasına ilişkin açıklama
Türkiye, ABD merkezli iletişim platformu Discord'a 9 Ekim Çarşamba günü erişim engeli getirdi. Bakan Yılmaz Tunç, Discord'a erişim engeli geldiğini; "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir." sözleriyle duyurdu.Genellikle oyun gruplarının kullandığı Discord'a erişim engeli kararının nedeni ve engelin kalkıp kalkmayacağı merak edilen konular arasında. Peki, Discord açılacak mı? Discor'da erişim engeli neden getirildi?
Son dönemde birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar dolayısıyla tartışma yaratan sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik erişim engeli kararı, BTK tarafından uygulanmaya başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "erişim engeli" kararını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.