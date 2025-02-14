Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, popüler iletişim ve sosyal medya platformu Discorda erişim engeli getirilmişti. Özellikle oyuncular, topluluklar ve profesyonel ekipler tarafından aktif olarak kullanılan Discord, 9 Ekim’den itibaren Türkiye’de erişime kapatılmış durumda. Peki, Discord erişim engelinde son durum ne? Discord açıldı mı, ne zaman açılacak?
Geçtiğimiz ekim ayında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verilen Discord'a erişim engelinde son durum merak ediliyor. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanarak yürürlüğe konuldu. Siber güvenlik uzmanları, erişim engelinin kalıcı olup olmayacağı konusunda farklı görüşler öne sürerken, kullanıcılar Discord'un tekrar ne zaman açılacağı konusunda merak içinde bekliyor. Yetkililerden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmediği için, Discord’un Türkiye’de tekrar erişime açılıp açılmayacağı veya yasağın ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.