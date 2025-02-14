Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, popüler iletişim ve sosyal medya platformu Discorda erişim engeli getirilmişti. Özellikle oyuncular, topluluklar ve profesyonel ekipler tarafından aktif olarak kullanılan Discord, 9 Ekim’den itibaren Türkiye’de erişime kapatılmış durumda. Peki, Discord erişim engelinde son durum ne? Discord açıldı mı, ne zaman açılacak?

Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum - 1

Geçtiğimiz ekim ayında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verilen Discord'a erişim engelinde son durum merak ediliyor. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanarak yürürlüğe konuldu. Siber güvenlik uzmanları, erişim engelinin kalıcı olup olmayacağı konusunda farklı görüşler öne sürerken, kullanıcılar Discord'un tekrar ne zaman açılacağı konusunda merak içinde bekliyor. Yetkililerden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmediği için, Discord’un Türkiye’de tekrar erişime açılıp açılmayacağı veya yasağın ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum - 2

DİSCORD'UN AÇILDIĞI İDDİASI

Discord’un Türkiye’de erişime açıldığı iddia edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Discord’da erişim engeli devam ediyor.

Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum - 3

URALOĞLU'NDAN SOSYAL MEDYA YASAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformları ile ilgili açıklamada da bulunan Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği’nin Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformları kullanıcılarının güvenliğini sağlama amacıyla önlemler aldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, bahsi geçen tedbirlilerin yasa dışı içerikleri önlemeyi hedeflediğini bildirdi.


Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum - 4

Amerika, Birleşik Krallık, Avustralya gibi ülkelerde sosyal medyaya ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi veren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz; ama herkesin de gerçekten haddini bilmesi lazım. Oraya koyulan her şeye susacak mıyız? Bütün milli manevi değerlerimize hakaret eden hiçbir disiplini olmayan bir mecraya hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgür yaklaşımımız var."

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