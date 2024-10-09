Discord kapatıldı mı? Discord'a neden girilmiyor? Erişim engeline ilişkin açıklama geldi
Çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord'a yönelik, kapatma ve erişim engeli gündemdeydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord'da yaşanan siber zorbalık olaylarının ardından açıklama yapmış erişim engeli sinyali vermişti. Uygulamaya giriş yapılamaması erişim engeli sorularını bir kez daha gündeme getirdi. Peki, Discord kapatıldı mı? Discord'a neden girilmiyor?
Milyonlarca aktif üyesi bulunan sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim imkânı sağlayan Discord, özellikle son dönemde çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi iddialarla sıkça gündeme geliyordu. Özellikle ebeveynler Discord çeteleri nedeniyle tedirginlik yaşıyordu.