Discord kapatıldı mı? Discord'a neden girilmiyor? Erişim engeline ilişkin açıklama geldi

BAKAN TUNÇ ERİŞİM ENGELİ KARARINI DUYURDU

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.



