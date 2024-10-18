Discord, Türkiye'deki uygulama mağazalarından kaldırıldı

Türkiye'de yaşanan kan dondurucu cinayetlerin ardından Discord platformunda suç unsuru barındıran içerikleri paylaşan çok sayıda grup olduğu ve bu gruplarda bazı üyelerin, insanları suça özendirmeye çalıştığı görülmüştü.

Yaşananlar ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 10 Ekim tarihinde internet sayfasında yer alan açıklamayla Discord'a Türkiye'de erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.