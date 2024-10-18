Discord, Türkiye'deki uygulama mağazalarından kaldırıldı
Suç unsuru teşkil eden içeriklerin paylaşılması ve suça özendirmeye çalışan birçok grubu bünyesinde barındıran Discord'a Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Yazılı, sesli ve görüntülü görüşme platformu Discord'un mobil aplikasyonunun Apple Store uygulama mağazalarından da kaldırıldığı görüldü.
Türkiye'de yaşanan kan dondurucu cinayetlerin ardından Discord platformunda suç unsuru barındıran içerikleri paylaşan çok sayıda grup olduğu ve bu gruplarda bazı üyelerin, insanları suça özendirmeye çalıştığı görülmüştü.
Yaşananlar ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 10 Ekim tarihinde internet sayfasında yer alan açıklamayla Discord'a Türkiye'de erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.