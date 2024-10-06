Discord uygulaması istismar iddialarıyla gündem oldu: Discord nedir? Discord nasıl silinir?
Discord uygulaması istismar iddialarıyla gündem oldu. Bir iletişim uygulaması olan Discord'da küçük kızları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren birçok grup olduğu iddia edildi. Söz konusu gruplara üye olan kişilerin, çeşitli sosyal medya platformlarında kullanıcı adlarının başına "901"ekleyerek birbirlerine ulaştıkları iddia ediliyor. Peki, Discord nedir, ne için kullanılır? Discord hesabu nasıl silinir?
Discord, kullanıcıların metin, ses ve görüntülü iletişim kurmasını sağlayan bir sosyal platformdur. Başlangıçta oyun toplulukları için tasarlanmış olsa da, zamanla farklı ilgi alanlarına sahip grupların ve toplulukların bir araya gelmesi için de popüler hale gelmiştir. Kullanıcılar sunucular oluşturabilir, kanallar açabilir ve diğer üyelerle sohbet edebilirler. Ayrıca, botlar ve entegrasyonlarla deneyimlerini özelleştirebilirler. Discord, arkadaşlarla oyun oynarken veya tartışmalara katılırken etkileşimde bulunmak için yaygın bir şekilde kullanılır.