Diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün: Bilim insanlarından mucizevi keşif

Bilim insanları, PHD2 genini kahverengi yağ dokusundan çıkararak vücudun metabolizmasını hızlandırabileceklerini keşfetti. Bu keşif, diyet yapmadan daha fazla kalori yakılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca araştırmalar obezite ve tip 2 diyabet gibi aşırı kiloyla ilişkili hastalıkların tedavisinde yeni yolların önünün açılabileceğini belirtti.

Diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün: Bilim insanlarından mucizevi keşif - 1

Bilim insanları, diyet yapmaya gerek kalmadan vücudun daha fazla kalori yakabileceğini keşfetti. 

Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, PHD2 geninin kahverengi yağ dokusundan çıkarılmasının, vücut metabolizmasının hızlanmasına neden olduğunu ortaya koydu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün: Bilim insanlarından mucizevi keşif - 2

YÜZDE 60 DAHA FAZLA KALORİ YAKTI

Nature Communications dergisinde yayınlanan sonuçlar, geni olmayan farelerin, önemli ölçüde daha fazla yemelerine rağmen, PHD2 genine sahip olanlara göre yüzde 60 daha fazla kalori yaktığını gösterdi.

PHD2 NEDİR?

PHD2, kişiyi soğuk havalarda sıcak tutan bir doku türü olan kahverengi yağın düzenlenmesinde kilit rol oynayan bir gendir.

NTU Bilim ve Teknoloji Okulu'nda araştırmacı olan Dr. Zoi Michailidou, bulguların obezite, tip 2 diyabet ve aşırı kiloyla ilişkili diğer hastalıkların tedavisinde yeni yolların önünü açabileceğini söyledi.

Michailidou, "Genin etkisini azaltmak aşırı kilolar ve tip 2 diyabet arasındaki bağlantıyı koparabilir. Bu bulgular hastalık riski yüksek olan insanlar için çok önemli." dedi. 

Diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün: Bilim insanlarından mucizevi keşif - 3

YENİ STRATEJİLERE YOL AÇABİLİR

Dr. Michailidou, henüz erken olmasına ve insanlarda daha fazla araştırma yapılması gerekmesine rağmen, PHD2 genini yağ dokusundan çıkarmanın metabolizmayı artırarak ve sürekli diyet yapmaya gerek kalmadan kilo kaybını sürdürmeye olanak sağlayacağını belirtti.

Bilim insanları, oksijen seviyelerinin deniz seviyesinden daha düşük olduğu zirveler veya dağlar gibi yüksek rakımlarda bulunmanın kişinin metabolizmasını hızlandırabileceğini söyledi.

Diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün: Bilim insanlarından mucizevi keşif - 4

5 BİNDEN FAZLA İNSAN KANI ANALİZ EDİLDİ

Bu nedenle ekip, araştırmacıların "vücut için bir oksijen sensörü" olarak tanımladıkları PHD2 genini kahverengi yağ dokusundan çıkararak bu yüksek irtifa etkisini taklit edip edemeyeceklerini öğrenmek istedi.

Fareler üzerinde yapılan testler, geni olmayanların önemli ölçüde daha fazla yağ ve kalori yaktığını gösterdikten sonra, araştırmacılar PHD2 geninin etkisini daha iyi anlamak için 5.000'den fazla insanın kanını analiz etti.

PHD2 geni tarafından kodlanan PHD2 proteini seviyelerinin daha fazla göbek yağı taşıyanlarda daha yüksek olduğunu buldular.

Ekip ayrıca bu genin diyabet ve tiroid bozuklukları gibi metabolik hastalık riskinde artışla ilişkili olduğunu keşfetti.

Diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün: Bilim insanlarından mucizevi keşif - 5

Dr. Michailidou son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Kahverengi yağ, insanlarda soğuk havaya maruz kaldıklarında daha aktif olan özel bir tür kalori yakıcı dokudur. Yağ hücrelerinin oksijeni algılamasını sağlayan bir proteini ortadan kaldırarak, farelerde ve insan hücrelerinde soğuk sıcaklıklara maruz kalmadıklarında bile kalori yakımının gerçekleşebileceğini gösterebildik." Obeziteyle mücadeleye yardımcı olmak için artık Ozempic gibi zayıflama ilaçları mevcut olsa da, "tüm ilaçların tüm insanlar için işe yaramayacağını, bu nedenle yaşam tarzı yaklaşımlarını tamamlayacak alternatiflere ihtiyacımız olduğunu" 

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