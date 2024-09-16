Diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün: Bilim insanlarından mucizevi keşif
Bilim insanları, PHD2 genini kahverengi yağ dokusundan çıkararak vücudun metabolizmasını hızlandırabileceklerini keşfetti. Bu keşif, diyet yapmadan daha fazla kalori yakılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca araştırmalar obezite ve tip 2 diyabet gibi aşırı kiloyla ilişkili hastalıkların tedavisinde yeni yolların önünün açılabileceğini belirtti.
Bilim insanları, diyet yapmaya gerek kalmadan vücudun daha fazla kalori yakabileceğini keşfetti.
Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, PHD2 geninin kahverengi yağ dokusundan çıkarılmasının, vücut metabolizmasının hızlanmasına neden olduğunu ortaya koydu.