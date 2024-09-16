Diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün: Bilim insanlarından mucizevi keşif

5 BİNDEN FAZLA İNSAN KANI ANALİZ EDİLDİ

Bu nedenle ekip, araştırmacıların "vücut için bir oksijen sensörü" olarak tanımladıkları PHD2 genini kahverengi yağ dokusundan çıkararak bu yüksek irtifa etkisini taklit edip edemeyeceklerini öğrenmek istedi.

Fareler üzerinde yapılan testler, geni olmayanların önemli ölçüde daha fazla yağ ve kalori yaktığını gösterdikten sonra, araştırmacılar PHD2 geninin etkisini daha iyi anlamak için 5.000'den fazla insanın kanını analiz etti.

PHD2 geni tarafından kodlanan PHD2 proteini seviyelerinin daha fazla göbek yağı taşıyanlarda daha yüksek olduğunu buldular.

Ekip ayrıca bu genin diyabet ve tiroid bozuklukları gibi metabolik hastalık riskinde artışla ilişkili olduğunu keşfetti.