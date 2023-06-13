Doğal afete yapay zeka önlemi: Önceden tahmin edebiliyor

7Analytics şirketi, sel felaketlerini yapay zeka ile önceden tahmin edebiliyor. İncelediği bölgede suyun nerelerden gidebileceğini ve nasıl önlemler alabileceğiyle ilgili yöneticilere 72 saat önceden bir uyarı yapıyor.

Doğal afete yapay zeka önlemi: Önceden tahmin edebiliyor - 1

2020 yılında veri bilimciler ve jeologlardan oluşan bir ekip tarafından kurulan 7Analytics, belediyelerin ve işletmelerin su taşkınlarını daha iyi tahmin etmesine ve altyapı hasarını en aza indirmesini yardım etmeyi amaçlıyor.

Sel felaketlerine hazırlıklı olabilmek ve engelleyebilmek için yapay zekadan yardım alan şirket, halihazırda Norveç'in Bergen şehrinde hizmet veriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Doğal afete yapay zeka önlemi: Önceden tahmin edebiliyor - 2

SUYUN YÖNÜNÜ TAHMİN EDİYOR

Girişimin ana ürünü FloodCube, gelecekteki bir sel felaketinin nasıl ortaya çıkacağını tahmin etmek için çok miktarda arazi ve arazi kullanım verisine yapay zeka öğrenimi uyguluyor.

Böylelikle hava durumu size bir fırtınanın yaklaştığını söylerken, 7Analytics size bu fırtınadan gelen suyun tam olarak nasıl dolaşacağının tahminini sunuyor.

Doğal afete yapay zeka önlemi: Önceden tahmin edebiliyor - 3

"TAHMİN ETMEMİZİ SAĞLIYOR"

7Analytics'in kurucu ortağı Jonas Aas Torland, "Bu teknolojiler, yalnızca birkaç yıl önce imkansız olan verileri analiz etmemizi ve tahmine dayalı içgörüler oluşturmamızı sağlıyor" dedi

Doğal afete yapay zeka önlemi: Önceden tahmin edebiliyor - 4

72 SAAT ÖNCEDEN UYARI VERİYOR

Ayrıca Jonas, "Uygulamamız, bulunduğunuz bölgede bir sel olup olmayacağıyla ilgili size 72 saat önceden uyarı verebilir. Böylece sizler o bölgedeki canlıları korumak için gerekli tüm önlemleri alabilirsiniz" ifadelerini kullandı

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