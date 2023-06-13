Doğal afete yapay zeka önlemi: Önceden tahmin edebiliyor
7Analytics şirketi, sel felaketlerini yapay zeka ile önceden tahmin edebiliyor. İncelediği bölgede suyun nerelerden gidebileceğini ve nasıl önlemler alabileceğiyle ilgili yöneticilere 72 saat önceden bir uyarı yapıyor.
2020 yılında veri bilimciler ve jeologlardan oluşan bir ekip tarafından kurulan 7Analytics, belediyelerin ve işletmelerin su taşkınlarını daha iyi tahmin etmesine ve altyapı hasarını en aza indirmesini yardım etmeyi amaçlıyor.
Sel felaketlerine hazırlıklı olabilmek ve engelleyebilmek için yapay zekadan yardım alan şirket, halihazırda Norveç'in Bergen şehrinde hizmet veriyor.