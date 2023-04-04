Dogecoin nedir? Twitter'ın yeni logosu ardından gündem oldu

Bugün Twitter'ı açanlar ana sayfada orijinal logo yerine kripto para birimi Dogecoin'in logosuyla karşılaşıyor. Dogecoin'e desteğiyle bilinen Musk, Tesla ürünlerinin kripto para ile alınabileceğini açıklamıştı.
Dogecoin, anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.[
Dogecoin, eşler arası (peer-to-peer) bir kripto para oluşturma amacıyla yola çıkan Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilme ümidiyle icat edildi.
Yaratıcıları ayrıca Dogecoin'i diğer kripto paraların tartışmalı tarihinden uzaklaştırmak istediler.[9] Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com'ı bir milyondan fazla kişi ziyaret etti.