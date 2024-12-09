Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt
Doğum kontrol hapları, tüm dünyada güvenli ve etkili bir gebelik önleme yöntemi olarak kabul edilir. Ancak bilim dünyasında, doğum kontrol haplarının kadın sağlığı üzerindeki etkilerine dair pek çok tartışma bulunuyor. Harvardlı uzmanlar, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımının kanser riskini artırabileceğini öne sürdü.
Doğum kontrol haplarının yan etkileri üzerine yapılan araştırmalarda genel olarak baş ağrısı, mide bulantısı, ruh hali değişiklikleri, cinsel isteksizlik ve kan pıhtılaşması gibi etkiler görüldü.
Birçok kadın, doğum kontrol hapı kullanırken ruh hali değişiklikleri veya depresyon gibi ruh sağlığı bozuklukları yaşayabiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür psikolojik yan etkilerin her kadın için geçerli olmadığını belirtiyor.