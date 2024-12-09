Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir meta-analizde ise doğum kontrol hapı kullanımı ile meme kanseri arasında zayıf bir ilişki olduğu görüldü. Ancak bu riskin, uzun vadeli kullanımla sınırlı olduğunun da altı çizildi. Ayrıca doğum kontrol haplarının endometriozis hastalığının tedavisinde ve yumurtalık kistlerinin önlenmesinde etkili olabileceği de keşfedildi.