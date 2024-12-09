Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt

Doğum kontrol hapları, tüm dünyada güvenli ve etkili bir gebelik önleme yöntemi olarak kabul edilir. Ancak bilim dünyasında, doğum kontrol haplarının kadın sağlığı üzerindeki etkilerine dair pek çok tartışma bulunuyor. Harvardlı uzmanlar, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımının kanser riskini artırabileceğini öne sürdü.

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 1

Doğum kontrol haplarının yan etkileri üzerine yapılan araştırmalarda genel olarak baş ağrısı, mide bulantısı, ruh hali değişiklikleri, cinsel isteksizlik ve kan pıhtılaşması gibi etkiler görüldü.

Birçok kadın, doğum kontrol hapı kullanırken ruh hali değişiklikleri veya depresyon gibi ruh sağlığı bozuklukları yaşayabiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür psikolojik yan etkilerin her kadın için geçerli olmadığını belirtiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 2

Doğum kontrol haplarının kadın sağlığı üzerindeki faydaları ve zararları, uzun yıllardır bilim insanları tarafından masaya yatırılıyor. Dünden bugüne birçok köklü üniversite, bu konuda geniş çaplı çalışmalarda bulundu.

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir  araştırmada, doğum kontrol haplarının kardiyovasküler sağlık ve kanser riski üzerindeki uzun vadeli etkileri incelendi. Çalışma sonunda doğum kontrol haplarının kalp hastalıkları ve inme riskini artırabileceği belirlendi. Özellikle sigara içen kadınlar ve 35 yaş üstü kullanıcıların daha yüksek risk altında olduğu tespit edildi.

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 3

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir meta-analizde ise doğum kontrol hapı kullanımı ile meme kanseri arasında zayıf bir ilişki olduğu görüldü. Ancak bu riskin, uzun vadeli kullanımla sınırlı olduğunun da altı çizildi. Ayrıca doğum kontrol haplarının endometriozis hastalığının tedavisinde ve yumurtalık kistlerinin önlenmesinde etkili olabileceği de keşfedildi.

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 4

2016 yılında Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, doğum kontrol haplarının ruh hali, depresyon ve psikolojik etkileri üzerindeki rolünü gözlemledi. Araştırma, bazı kadınlarda doğum kontrol haplarının depresyon ve ruh hali değişikliklerine yol açabileceğini buldu. Ayrıca, yüksek hormon içeren doğum kontrol haplarının, kadınların duygusal durumlarını etkileyebileceği ve cinsel isteği olumsuz yönde değiştirebileceği de ifade edildi.

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 5

Columbia Üniversitesi’nin 2018 yılında yaptığı araştırma ise doğum kontrol haplarının adet düzenlemelerini iyileştirerek, kadınların yaşam kalitesini artırabileceğini ortaya koydu.

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 6

2014-2017 yılları arasında Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, doğum kontrol haplarının endometriozis ve polikistik over sendromu (PCOS) gibi hastalıklar üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırma, doğum kontrol haplarının endometriozisli kadınlarda ağrıları azalttığını ve hastalığın ilerlemesini engellediğini kanıtladı.

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 7

Karolinska Enstitüsü’nün 2017’de yaptığı bir çalışma, doğum kontrol haplarının uzun süreli kullanımda rahim kanseri ve yumurtalık kanseri riskini azalttığını gözlemledi. 

McGill Üniversitesi’nin 2013 yılında yaptığı araştırmalar, doğum kontrol haplarının, özellikle androjen düzeylerini düzenleyerek ciltteki yağ üretimini azalttığını ortaya koydu. 

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 8

2015 yılında Vancouver Üniversitesi’nde yapılan araştırma, doğum kontrol haplarının sigara içen ve 35 yaş üzerindeki kadınlarda kan pıhtılaşma riskini artırabileceğini ve yüksek tansiyonun daha sık görüldüğünü buldu. Bununla birlikte, sağlıklı kadınlar için doğum kontrol haplarının kardiyovasküler sağlık üzerinde olumsuz etkilerinin düşük olduğu görüldü.

Doğum kontrol hapları kanser yapar mı? Harvardlı uzmanlardan şaşırtan yanıt - 9

Doğum kontrol haplarının genel sağlık üzerindeki etkileri hakkında pek çok kanıya varılsa da; uzmanlar, her kadının vücut yapısının farklı olduğunu ve bu nedenle doğum kontrol haplarının kullanımının kişisel sağlık durumu ve risk faktörlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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