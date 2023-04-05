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Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor

ABD’de yapılan bir çalışmanın ChatGPT'nin kanser hakkında bilgi istendiğinde sağlık verileri uydurduğunu ortaya koymasının ardından, doktorlar insanların yapay zekaya sahip sohbet robotunu tıbbi tavsiye için kullanmamaları konusunda uyardı. Araştırmaya göre ChatGPT, meme kanseri hakkındaki on sorudan birini yanlış yanıtladı. Bilim insanları, bazı durumlarda ChatGPT’nin iddialarını desteklemek için sahte dergi makaleleri bile ürettiğini belirtti.

Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor - 1

ABD’de yer alan Maryland Tıp Fakültesi’nden  araştırmacılar, ChatGPT'nin meme kanseri taraması hakkında 25 soruya cevap vermesini istedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor - 2

Sohbet robotunun yanıtlarının değişebildiği bilindiğinden, her soru üç kez soruldu. Sonuçlar daha sonra mamografi eğitimli üç radyolog tarafından analiz edildi. 

Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor - 3

Yanıtların çok büyük bir kısmı (yüzde 88) uygun ve anlaşılır nitelikteydi. Ancak bazı cevapların "yanlış hatta uydurma” olduğu görüldü. Örneğin, yanıtlardan biri eski bilgilere dayanıyordu. 

Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor - 4

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Covid-19 aşısından sonra dört ila altı hafta içinde yapılacak bir mamogramın geciktirilmesi öneriliyordu. Ancak,, bu tavsiye bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kadınların beklememesi yönünde değiştirildi.

Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor - 5

"AYNI SORUDA YANIT BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİ"

ChatGPT, ayrıca “meme kanseri riski” ve “Mamogram nerede çektirilir?” gibi sorulara tutarsız yanıtlar verdi. Aynı soru tekrarlandığında yanıtlar "önemli ölçüde" değişti. 

Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor - 6

"SAHTE BİLİMSEL MAKALELER VE KURULUŞLAR ÜRETİYOR"

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Paul Yi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deneyimlerimizde ChatGPT'nin bazen iddialarını desteklemek için sahte dergi makaleleri veya sağlık kuruluşları uydurduğunu gördük. İnsanların, bunların yeni, kanıtlanmamış teknolojiler olduğunu ve tavsiye almak için ChatGPT yerine hala doktorlarına güvenmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor." dedi. 

Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor - 7

Radiology dergisinde yayınlanan araştırmanın başyazarı  Dr. Hana Haver ise ChatGPT'nin sadece Amerikan Kanser Derneği tarafından verilen bir öneri setini referans alarak soruları yanıtladığını, ABD  Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kuruluşların güncellemelerine hakim olmadığını vurguladı.

Doktorlar uyardı: ChatGPT kanser ile ilgili uydurma bilgiler üretiyor - 8
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