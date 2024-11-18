Dolandırıcıları telefonda oyalıyor: "Yapay zekalı nine" geliştirildi
İngiliz şirket Virgin Media O2, dolandırıcıları telefonda oyalamak için yapay zekalı bir "nine" geliştirdi. Daisy isimli bu yapay zeka, uzun hikayeler ve yanlış bilgilerle dolandırıcıların yerlerinin tespit edilmesi için aramalarda başarıyla tutabildiği kaydedildi.
Son yıllarda yapay zekanın hayatımıza her alanda entegre olmasıyla beraber zararları tartışılırken, beraberinde getirdiği yararları da bulunuyor.
İngiliz telekom şirketi Virgin Media O2, çağrıları gerçek zamanlı olarak yanıtlayan ve dolandırıcıları, tıpkı dünya çapındaki tüketicilere yaptıkları gibi, yerlerinin tespit edilmesi amacıyla mümkün olduğunca uzun süre telefonda tutan insan benzeri bir yapay zekalı nine olan Daisy'yi tanıttı.