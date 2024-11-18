Dolandırıcıları telefonda oyalıyor: "Yapay zekalı nine" geliştirildi

40 DAKİKA BOYUNCA ARAMADA TUTMAYI BAŞARDI

Şirket, Daisy'nin çok sayıda dolandırıcıyı bir seferde 40 dakika boyunca aramalarda başarıyla tuttuğunu iddia ediyor

Yapay zeka aracı, dolandırıcıların zamanını ve kaynaklarını boşa harcamak, kurnaz yöntemlerini kamuoyuna ifşa etmek, kolluk kuvvetleri için yararlı bilgilerin toplanmasını sağlıyor.

Virgin Media O2'nin direktörü Murray MacKenzie, "Müşterilerimizi güvende tutmak adına dolandırıcılık mesajlarını engellemek için güvenlik duvarı teknolojisinden yapay zeka destekli spam çağrı tespitine kadar her şeye yatırım yaparak dolandırıcıları durdurma konusunda üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Dolandırıcılığı önleme ekibimizin en yeni üyesi Daisy, sadece onları hatta tutarak kendi acımasız oyunlarında onları alt ederek dolandırıcılara karşı durumu tersine çeviriyor." diye konuştu.