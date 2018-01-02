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Dolandırıcıların Netflix oyunu! (Bilgisayarları ele geçiriyor)

ntv.com.tr

Bilgisayar korsanları bu kez de Netflix üzerinden şirketleri hedef alıyor.

  • 1

    Kullanıcılarına online dizi ve film hizmeti sunan Netflix, dolandırıcıların yeni yöntemine alet edildi.
  • 2

    Netflix logolu zarfları yöneticiler adına şirketlere gönderen korsanlar, zarf içerisine koydukları USB'ler ile şirket bilgisayarlarını ele geçirmeye çalışıyor.
  • 3

    Söz konusu yöntemin deşifre olmasının ardından çok sayıda şirket, çalışanlarına söz konusu zarflar noktasında uyarı mailleri atıyor.

  • 4

    İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN 10 FİLMİ

    İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN 10 FİLMİ

    Peki Netflix'in en popüler içerikleri neler?

    İşte Platformun en popüler yapımları ve izlenme sayıları...

  • 5

    10- Roma

    İzlenme sayısı: 1.053.436

  • 6

    9- Velvet Buzzsaw

    İzlenme sayısı: 1.262.910
  • 7

    8- Close

    İzlenme sayısı: 1.299.353
  • 8

    7- Bleach

    İzlenme sayısı: 1.366.049

  • 9

    6- Death Note

    İzlenme sayısı: 1.801.109

  • 10

    5- IO

    İzlenme sayısı: 2.059.172

  • 11

    4- Polar

    İzlenme sayısı: 2.385.292

  • 12

    3- Triple Frontier

    İzlenme sayısı: 2.539.826
  • 13

    2- Bird Box

    İzlenme sayısı: 2.683.494

  • 14

    1- Fyre: The Greatest Party That Never Happened

    İzlenme sayısı: 2.822.635
  • 15

    NETFLİX EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ AÇIKLADI (YABANCI DİL KATEGORİSİ)

    NETFLİX EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ AÇIKLADI (YABANCI DİL KATEGORİSİ)
    Quicksand
    The Ruthless
    Osmosis
  • 16

    Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga
    Delhi Crime
    Mirage
  • 17

    Bitter Daisies
    A Fortunate Man
    Burn Out
    The Protector
  • 18

    GENEL LİSTE

    GENEL LİSTE
    Our Planet
    The Perfect Date
    The Highwaymen
  • 19

    The Silence
    Black Summer
    After Life
  • 20

    The Spy Who Dumped Me
    Riverdale
    Chilling Adventures of Sabrina
    You vs. Wild
  • 21

    EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

    EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
    Black Summer
    After Life
    Riverdale
    Chilling Adventures of Sabrina
    Star Trek: Discovery
  • 22

    Lunatics
    Bodyguard
    Santa Clarita Diet
    Bonding
    Brooklyn Nine-Nine
  • 23

    NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

    NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

    Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...

  • 24

    10- Marvel’s Iron Fist

  • 25

    9- You Me Her
  • 26

    8- The OA
  • 27

    7- GLOW
  • 28

    6- The Seven Deadly Sins
  • 29

    5- Gilmore Girls: A Year in the Life
  • 30

    4- Atypical
  • 31

    3- Friends from College
  • 32

    2- Santa Clarita Diet
  • 33

    1- Marvel’s The Defenders
  • 34

    Peki ülke ülke Netflix'İn en popüler yapımlarını biliyor musunuz?
  • 35

    HighSpeedInternet Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
  • 36

    ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)

  • 37

    İngiltere: Call the Midwife 

  • 38

    İspanya: Narcos 

  • 39

    Almanya: House of Cards 

  • 40

    Yunanistan: Grand Hotel 

  • 41

    Portekiz: Shadowhunters 

  • 42

    Azerbaycan: Sherlock 

  • 43

    Rusya: Arrow 

  • 44

    Fransa: The Returned
  • 45

    Türkiye: The Tudors 

  • 46

    Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? 

  • 47

    İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler... 

  • 48

    Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli.
  • 49

    İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
  • 50

    11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
  • 51

    6548 = Komediler
  • 52

    869 = Kara komedi
  • 53

    4426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
  • 54

    1402 = Gece yarısı komedileri

  • 55

    26 = Alaycı komediler
  • 56

    2700 = Politik komediler

  • 57

    9702 = Durum komedileri

  • 58

    5286 = Spor komedileri

  • 59

    11559 = Stand-up
  • 60

    3519 = Ergen komedileri

  • 61

    4922 = Satirik komediler
  • 62

    5475 = Romantik komediler
  • 63

    10256 = Tekme tokat komediler
  • 64

    7627 = Kült filmler

  • 65

    8195 = B-Sınıfı korku filmleri

  • 66

    1252 = Kamp filmleri

  • 67

    10944 = Kült korku filmleri
  • 68

    4734 = Kült bilim kurgu filmleri
  • 69

    9434 = Kült komediler
  • 70

    4195 = Bağımsız komediler
  • 71

    8711 = Korku filmleri

  • 72

    8195 = B-Tipi korku filmleri
  • 73

    6895 = Yaratık filmleri
  • 74

    8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
  • 75

    89585 = Korku komedi

  • 76

    8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
  • 77

    8646 = Seri katil korku filmleri
  • 78

    1365 = Aksiyon ve Macera

  • 79

    46576 = Klasik aksiyon macera

  • 80

    43040 = Aksiyon Komedi

  • 81

    43048 = Aksiyon gerilim
  • 82

    8985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
  • 83

    2125 = Askeri aksiyon
  • 84

    7442 = Macera

  • 85

    10118 = Super kahramanlar

  • 86

    7700 = Kovboy – Western filmler
  • 87

    10702 = Casus aksiyon filmleri

  • 88

    9584 = Suç polisiye aksiyon filmleri
  • 89

    İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN ORJİNAL İÇERİKLERİ

    İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN ORJİNAL İÇERİKLERİ

    Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı. Netflix bu raporda ayrıca kendi orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. İşte Netflix tarafından paylaşılan liste...

    Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon

  • 90

    The Highwayman - 40 milyon
  • 91

    Umbrella Academy - 45 milyon
  • 92

    Triple Frontier - 52 milyon
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